"1080° Snowboarding": Erscheint ein neuer Teil für Nintendo Switch?

Scheinbar denkt Nintendo nicht daran, den Fuß vom Gas zu nehmen, wenn es um neue Exklusiv-Titel für die Switch geht. Just ist ein Video aufgetaucht, das die Neuauflage des beliebten N64-Klassikers 1080° Snowboarding in Aktion zeigt.

Langsam aber sicher scheint sich Nintendo an die starken Marken aus längst vergangenen Zeiten zu erinnern. Dazu gehört mit Sicherheit auch das Snowboard-Spiel "1080°", das 1998 für das Nintendo 64 erschien und sich in den Herzen vieler Fans spielen konnte. Dank der für damalige Verhältnisse fast schon revolutionären Darstellung von Tiefschnee und einer sehr guten und nachvollziehbaren Steuerung, wundert es nicht wirklich, dass sich die Nintendo-Jünger seit jeher ein neues Spiel dieser Marke wünschen.

Wurden die Gebete erhört?

Und dieser Wunsch scheint nun endlich in Erfüllung zu gehen. Denn just ist ein Video aufgetaucht, dass den Nachfolger für die Nintendo Switch in Aktion zeigt. In "1080° Snowboarding Slopestyle" geht es abermals darum, entweder möglichst schnell die Piste runterzurauschen oder mit waghalsigen Tricks das Punktekonto zu füllen. Die Optik im Trailer, der auf Vimeo geleakt wurde und den ihr am Ende des Artikels findet, lässt augenscheinlich keine Wünsche offen.

Angesiedelt in Crystal Lake und anderen Skigebieten, die entsprechende Manöver zulassen, stylt ihr nun per Snowboard, Ski oder Wingsuit ab. Erinnerungen an das etwas mißglückte Ubisoft-Spiel "Steep" werden wach, schon alleine, weil sich der Spielaufbau, der im Trailer zu sehen ist, schon sehr an dem flachen Ubisoft-Titel orientiert. Dennoch besteht – schon alleine, weil sich Nintendo und eben nicht Ubisoft für die Entwicklung des neuen Spiels verantwortlich zeichnet – begründete Hoffnung, dass "1080° Snowboarding Slopestyle" gameplaytechnisch deutlich mehr zu bieten hat. Im Januar findet die nächste Nintendo-Direct-Show statt, vielleicht hat das Snowboard-Spiel dort den ersten offiziellen Auftritt.

