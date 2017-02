2017 sollen drei weitere BlackBerry-Smartphones erscheinen

Das BlackBerry KeyOne ist erst der Anfang: Das Unternehmen aus Kanada lässt seine Smartphones nun von TCL produzieren und steuert lediglich die Software bei. Der chinesische Hersteller plant offenbar, alleine im Jahr 2017 noch drei weitere neue Geräte für die traditionelle Marke auf den Markt zu bringen.

TCL will die Marke BlackBerry wiederbeleben – und zu diesem Zweck nach dem KeyOne in diesem Jahr noch weitere Smartphones veröffentlichen, berichtet CNET. Das habe TCL-CEO Nicolas Zibell in einem Interview verraten, das im Rahmen des MWC geführt wurde. Dazu gehört Gerüchten zufolge unter anderem ein Gerät mit großem Display; außerdem seien Nachfolger für das DTEK 50 und das DTEK 60 geplant, auch wenn TCL diese Namen vermutlich nicht weiter benutzen werde.

Mehr Geräte in kürzerer Zeit

Ein Problem des kanadischen Herstellers sei in den letzten Jahren vor allem die niedrige Frequenz gewesen, in der neue Geräte erschienen sind: Zwischen dem Release des Priv Ende 2015 und dem des DTEK 50 lagen rund neun Monate – im schnelllebigen Smartphone-Geschäft eine lange Zeit. Das will TCL nun offenbar ändern und die Zeiträume zwischen neuen Geräten deutlich verkürzen.

In dem Interview gab Nicolas Zibell außerdem einen Hinweis darauf, dass die Palm-Marke ebenfalls ein neues Leben erhalten könnte, für die TCL bereits im Januar 2015 die Rechte erworben hat. Auf Palm angesprochen, sagte Zibell: "Wir machen Dinge nicht aus Versehen. Bleibt dran." Allerdings wird es bis zu einem neuen Palm-Gerät vermutlich noch eine ganze Weile dauern, da TCL sich zunächst auf BlackBerry konzentrieren wolle.