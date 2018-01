50 Cent verdient versehentlich 8 Millionen Dollar mit Bitcoins

So lohnt sich Musik richtig: Rapper 50 Cent besitzt mehrere Millionen Dollar in Bitcoins. Allerdings hat er wohl gar nicht mitbekommen, wie sich diese Summe angesammelt hat. Die Kryptowährung soll mehrere Jahre lang in seinem Account geschlummert haben.

Im Jahr 2014 hat 50 Cent anscheinend eine gute Idee gehabt, die er schon wieder völlig vergessen hatte: Sein Album "Animal Ambition" konnten seine Fans auch gegen Bitcoins kaufen, wie TMZ berichtet. Wohl mehrere Nutzer haben diese Zahlungsart gewählt, obwohl sie damals noch recht unbekannt war. Insgesamt seien immerhin 700 Bitcoins zusammengekommen, damals rund 400.000 Dollar wert. Seitdem habe er seinen Account nicht mehr angerührt, die Bitcoin-Ansammlung geriet demnach ebenso wie die ganze Aktion an sich in Vergessenheit – dieses Versehen hat sich für ihn aber positiv entwickelt.

"Animal Ambition" hat sich gelohnt

In den letzten vier Jahren ist der Wert von einem Bitcoin drastisch gestiegen, der Kurs schwankte zuletzt zwischen 10.000 und 12.000 Dollar. Somit ist der Vorrat an Kryptowährung von 50 Cent ungefähr 8 Millionen Dollar wert – das Album "Animal Ambition" hat sich offenbar wirklich gelohnt. Nun sollte er allerdings dafür sorgen, dass er die Summe auch zügig in echtes Geld verwandelt: Der Wert von einem Bitcoin sinkt in letzter Zeit kontinuierlich wieder.

Der Rapper hat sein Glück wohl erst kürzlich bemerkt: Am 23. Januar 2018 hat er die ganze Geschichte auf Twitter kommentiert und später auch zugegeben, dass er gar nichts mehr von den Bitcoins wusste. Offenbar freut er sich (verständlicherweise) über den Extra-Vedienst und findet diese Entwicklung auch ganz witzig. Auf seinem Instragram-Account schreibt er zudem "Ich bin so stolz auf mich". Es kann ab und zu wohl auch mal ganz gut sein, wenn man die eine oder andere Sache vergisst. Was aber nicht für den Briten gelten dürfte, der seinen Schlüssel zu knapp 95 Millionen Euro in Bitcoins versehentlich auf den Müll geworfen hat.