5G in Deutschland gestartet: In diesen fünf Städten surft ihr im neuen Netz

Deutschland surft jetzt im 5G Netz – beziehungsweise fünf deutsche Städte. Lange haben wir darauf gewartet, lange wurde voller Sarkasmus darüber spekuliert, doch nun ist es endlich so weit: Der neue Netzstandard hat auch bei uns Einzug gefunden.

Wo ihr ab sofort mit 5G surfen könnt– natürlich nur mit dem geeigneten Endgerät? Berlin, München, Köln, Bonn und Darmstadt sind mit dem neuen Netz ausgestattet. Laut Pressemitteilung startet der 5G Betrieb pünktlich zur Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin. Insgesamt 129 Antennen funken wild drauf los und liefern breitbandiges 5G – von 1GBit/s und mehr.

Alleine im Zentrum Berlins seien 66 Antennen in Betrieb und deckten mit sechs Quadratkilometern das "größte zusammenhängende 5G-Gebiet Deutschlands" ab.

5G in Deutschland: Diese Städte sind als nächstes dran

Damit ist es mit dem 5G-Netzausbau in Deutschland natürlich noch lange nicht getan. Wie es weiter gehen wird? In den nächsten Schritten wird zunächst das Netz in den besagten fünf Premiere-Städten weiter ausgebaut, um nicht nur bestimmte Stadtgebiete sondern eine möglichst breite Stadtfläche abzudecken.

Außerdem sollen bis Ende 2019 auch noch Hamburg und Leipzig in den Genuss von 5G kommen, mehr als 300 weitere Antennen für Deutschland seien weiter geplant. Der Fahrplan für 5G sehe im Übrigen vor, dass bis Ende 2020 mindestens die zwanzig größten Städte Deutschlands an das neue Netz angebunden sein sollen.

Darum bekommen erst die größten Städte 5G

Die Herangehensweise beim Ausbau des neuen Netzfunkstandards: Zunächst sind die bisherigen 4G-Standorte dran. Denn die neue Technologie wird über LTE – also 4G – synchronisiert und ins Netz gebracht. Und wie wir wissen, ist 4G in den Großstädten Deutschlands wesentlich fortgeschrittener als auf dem Land.

Dort wird anstatt 5G darum auch weiter am LTE-Ausbau gearbeitet. Das große Ziel: Bis zum Jahresende sollen 98 Prozent der Bevölkerung im 4G-Netz surfen können. Es bleibt abzuwarten, wie schnell der Netzausbau vonstatten gehen wird.

Bis dahin freuen wir uns darüber, dass es in Deutschland zumindest mal losgeht mit 5G – zumal die meisten Smartphone-Hersteller bereits auf 5G-fähige Modelle setzen, wenn es um ihre neuesten Geräte geht. So soll auch das Samsung Galaxy Fold, das mutmaßlich auf der IFA vorgestellt wird, und am 19. September endlich im Handel erscheint, mit 5G ausgestattet sein.