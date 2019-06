5G-Netz soll sich schneller durchsetzen als gedacht

Samsung bietet schon die ersten 5G-Smartphones an.

Der Ausbau des 5G-Netzes nimmt Fahrt auf – endlich. Zuletzt hatte die Bundesnetzagentur die Höhe der Mindestgebote angehoben, um die Versteigerung zu beschleunigen, berichtet das Handelsblatt. Seit dem 19. März kämpfen die Unternehmen Telefónica, Telekom, United Internet (1&1 Drillisch) und Vodafone um den Zuschlag, die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen dauert so lange wie noch nie eine derartige Auktion zuvor. Von außen betrachtet geht der Ausbau also schleppend voran – doch einer aktuellen Studie zufolge könnte es dann doch ziemlich schnell gehen.

Laut Ericsson Mobility Report, einer Studie, die regelmäßig im Juni und November veröffentlicht wird, sollen bis Ende 2024 weltweit 1,9 Milliarden 5G-Mobilfunkverträge aktiv sein. In der Studie vom November 2018 wurden noch 400 Millionen Verträge weniger angenommen – die Vorhersage wurde also nach oben korrigiert.

In Westeuropa sollen dem Report zufolge in den nächsten fünf Jahren auch mehr 5G-Verträge abgeschlossen werden: Bis 2024 sollen 40 Prozent aller Mobilfunkverträge 5G-Verträge sein. In Europa geht besonders die Schweiz vorweg: Die dort verantwortliche Swisscom hat sich als Ziel gesetzt, bis Ende dieses Jahres 90 Prozent der Bevölkerung mit dem 5G-Netz zu versorgen.

Wie teuer werden 5G-Verträge?

Geht es nach dem Report von Ericsson, werdet ihr 32 Gigabyte Daten pro Monat verbrauchen – doch dafür könnten auch höhere Kosten anfallen. Eine andere Studie, der Ericsson ConsumerLab Report, hat in Deutschland untersucht, wie tief Handynutzer in die Tasche greifen würden. Und wie die Ergebnisse nahelegen, seien Handynutzer in Deutschland bereit, 7 bis 15 Euro für den neuen Standard draufzulegen.

Wenn ihr euch jetzt schon auf die Zukunft vorbereiten wollt, ist das kein Problem: Die aktuelle Variante des Samsung Galaxy S10 bietet jetzt schon die technische Möglichkeit, 5G zu nutzen. Nun muss nur noch die Frequenz-Versteigerung abgeschlossen werden.