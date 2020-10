Die erfolgreichsten 5G-Smartphones 2020 sind ...

...laut Strategy Analytics Samsung und Huawei. Erstgenannter Hersteller führt die Top 5 sogar mit gleich drei Smartphones an. Das heißt aber nicht, dass Apple nicht noch aufholen kann. Denn mit dem iPhone 12 hat nun auch das amerikanische Unternehmen sein 5G-Flaggschiff ins Rennen geschickt.

Zu dem Ergebnis kam Strategy Analytics. Das Marktforschungsunternehmen hat einen Bericht zu den Top-5G-Smartphones im ersten Halbjahr 2020 veröffentlicht. Demnach liegt Samsungs Galaxy S20+ 5G auf Platz 1, gefolgt vom S20 Ultra 5G und dem S20 5G. Auf Platz 4 ist das Huawei P40 Pro 5G und auf dem fünften Platz das Mate 30 5G gleichauf.

Galaxy S20 5G sehr populär in West-Europa

Dem Bericht zufolge ist das Samsung Galaxy S20 5G sehr populär in West-Europa sowie Südkorea, Nordamerika und einigen anderen Ländern. Huawei hingegen hat den stärksten Absatz im Heimatland China. Trotz Handelssperre mit den USA konnte das chinesische Unternehmen kurzzeitig sogar den ersten Platz als führender Smartphone-Hersteller ergattern, verlor diesen Titel aber kurze Zeit später wieder an Samsung.

Das iPhone 12 kann noch aufholen

Apple wurde für die Statistik nicht berücksichtigt, da seine Smartphones im ersten Halbjahr, unter anderem das iPhone 11, keine 5G-Unterstützung besitzen. Das ändert sich aber in der zweiten Hälfte 2020. Denn jedes der iPhone-12-Modelle kann die neue Netzgeschwindigkeit nutzen.

Apple schickt mit einem Schlag also vier neue 5G-Smartphones ins Rennen. Es ist denkbar, dass das iPhone 12 Mini gute Chancen auf eine Top-5-Platzierung besitzt, da es als kleines, dünnes und leichtes 5G-Gerät viele Käufer ansprechen könnte, denen andere 5G-Flaggschiffe bisher zu unhandlich waren.

Samsung hat sein Pulver verschossen

Samsung hat hingegen mit seiner Galaxy S20-Serie schon im Frühjahr den Markt dominiert und wird in der letzten Hälfte kein neues 5G-Smartphone veröffentlichen. Zwar gibt es Gerüchte, dass der koreanische Hersteller das kommende Galaxy S21 früher vorstellen wird als noch in den letzten Jahren. Doch damit ist nicht vor Januar 2021 zu rechnen. Somit liegt es nun an Apple, die Aufholjagd zu starten.