Ab jetzt könnt ihr Netflix-Inhalte in Instagram Stories teilen

Ihr wollt euren Freunden auf Instagram mitteilen, welchen Film ihr gerade bei Netflix gesehen habt? Kein Problem: Zumindest auf dem iPhone könnt ihr ab sofort in den Stories übermitteln, welche Inhalte euch beschäftigen.

Seit dem 22. Januar 2019 könnt ihr auf dem iPhone in Instagram Stories etwa Poster von Filmen und Serien teilen, die ihr gerade auf Netflix guckt, berichtet Variety. Dazu sucht ihr euch den Titel eurer Wahl in der Netflix-App auf dem iPhone aus und tippt auf "Teilen via Instagram Stories". Im sozialen Netzwerk ist dann das Bild zu sehen, das der Streaming-Dienst zur Verfügung stellt. Ihr könnt aber wie in Stories üblich Text, Sticker, GIFs und Co. hinzufügen.

Feature kommt für Android

Mit dem neuen Feature heizt Netflix die "Mundpropaganda" zu seinen Inhalten an. "Wir suchen immer nach Wegen, um es unseren Mitgliedern einfacher zu machen, die Netflix-Titel zu teilen, von denen sie besessen sind" teilte ein Sprecher des Streaming-Dienstes mit. Außerdem soll das Feature den Nutzern helfen, neue Inhalte zum Angucken zu entdecken. Das Feature soll auch auf Android-Geräten Einzug halten. Ein Datum für den Start gibt es allerdings noch nicht.

Instagram hat sein Stories-Feature im Mai 2018 für die Integration von Drittanbieter-Inhalten geöffnet. So könnt ihr etwa bereits Songs von Spotify in den Stories mit anderen Nutzern des sozialen Netzwerks teilen. Mittlerweile könnt ihr auch eure Freunde fragen, was sie euch für Musik empfehlen – oder ihr startet in den Stories eine Umfrage zu einem ganz anderen Thema.