Ab sofort könnt ihr eure eigenen Snapchat-Lenses erstellen

Snap Inc. gibt nicht auf: Für Snapchat bringt das Unternehmen nun eine Anwendung, mit der ihr einfach eigene Lenses erstellen könnt.

Die Lenses in Snapachat sind schon seit 2015 einer der Hits in der App. Sie verwandeln euch mal in einen Panda, mal in einen Hund oder zaubern per Augmented Reality einen Regenbogen in euer Wohnzimmer. Mit Lens Studio könnt ihr ab sofort euren eigenen Lenses in 2D und 3D am Computer gestalten.

World Lenses in 2D und 3D selbst gestalten

Das klingt komplizierter, als es in Wirklichkeit sein soll. Das verspricht zumindest Snap, das Unternehmen hinter Snapchat. Lens Studio enthalte viele Werkzeuge und Anleitungen, die es euch ganz einfach möglich machen sollen, eigene Lenses zu generieren. Damit will man sicherstellen, dass sowohl Anfänger als auch 3D-Profis ohne Probleme mit dem Programm arbeiten können.

Einen Haken gibt es aber: Statt cooler Gesichtsfilter erlaubt es euch Lens Studio vorerst nur, World Lenses zu erstellen – also jene animierten Objekte, die ihr im Hintergrund platzieren könnt, wenn ihr ein Foto mit der Rückkamera aufnehmt. Eure fertigen Kunstwerke lassen sich dann per Snapcode mit Freunden teilen. Lens Studio steht ab sofort für Windows und macOS kostenlos zum Download zur Verfügung.