Ab sofort könnt ihr Fire TV über Amazon Echo steuern

"Wo habe ich die Fernbedienung schon wieder hingelegt?" ist eine Frage, die Nutzer von Fire TV und Amazon Echo wohl nie wieder stellen werden. Ihr könnt die Streaming-Box nun mit jedem beliebigen Echo-Lautsprecher koppeln und Alexa für euch umschalten lassen.

Alexa startet über Amazons Fire TV zahlreiche Apps, spielt Filme ab und steuert deren Wiedergabe, ohne dass ihr eine Fernbedienung benötigt oder eine Bewegung machen müsst. Die Kommunikation zwischen Streaming-Dienst und einer Version vom Amazon Echo läuft ausschließlich und bequem per Sprachbefehl, berichtet Caschys Blog. Die Steuerung ist demnach für alle Generationen von Fire TV, Fire TV Stick und den Echo-Modellen ab sofort verfügbar.

"Alexa, starte 'Pastewka' auf meinem Fire TV"

Bisher gestaltete sich in Fire TV unter anderem die Suche nach Filmen unter Umständen etwas mühsam. Dank Alexa bekommt ihr gewünschte Inhalte rasch angezeigt und auch gefiltert. Fragt beispielsweise nach Filmen, in denen euer Lieblingsschauspieler mitspielt oder die zu einem bestimmten Genre gehören ("Alexa, suche nach Komödien"). Das laufende Programm lässt sich rasch unterbrechen ("Alexa, Pause") oder vor- und zurückspulen ("Alexa, spule fünf Minuten vor"). Amazons Assistentin öffnet auch Mediatheken, Apps wie Netflix und zeigt euch das Livebild eurer Überwachungskamera an.

Fire TV und euer Echo-Gerät koppeln sich automatisch, wenn ihr Alexa auffordert einen bestimmten Film "auf meinem Fire TV" zu starten. Sind im Haushalt hingegen mehrere Streaming-Boxen von Amazon aktiv, müsst ihr diese offenbar manuell über die Alexa-App koppeln.