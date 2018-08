Acer Chromebook 514: Aluminium-Unibody-Notebook mit Chrome OS

Die bei Acer spinnen! Also im positiven Sinne: Das neue Chromebook Spin 13 verfügt über einen drehbaren Touchscreen. Ein Hands-on aus New York.

Das Acer Chromebook Tab 10 ist vor allem für den Einsatz in Schulen gedacht. Wir haben uns das Tablet nach der Vorstellung in New York angesehen.