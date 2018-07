AirPlay 2 für Sonos-Lautsprecher ist da

Der Sonos One unterstützt nun AirPlay 2

Mit iOS 11.4 hat Apple endlich AirPlay 2 veröffentlicht. Damit ihr darüber Musik an einen kabellosen Lautsprecher senden könnt, muss dieser die Technologie jedoch auch unterstützen. Einige Sonos-Geräte erfüllen diese Voraussetzung nun dank eines Software-Updates.

Die Sonos-Modelle, die fortan AirPlay 2 unterstützen, sind die Soundbars Sonos Beam und Sonos Playbase, der Smart-Speaker Sonos One und die zweite Generation des WLAN-Lautsprechers Play: 5. Wenn ihr auf einem dieser Geräte das ausrollende Software-Update installiert habt, könnt ihr Apples neuen Verbindungsstandard verwenden. Es ist euch etwa möglich, Audio-Inhalte jeglicher Art von gekoppelten iOS-Geräten auf den Lautsprechern zu empfangen – sofern auf dem iPhone oder IPad iOS 11.4 oder neuer installiert ist.

Multiroom-Streaming über iOS-Geräte

Über Air Play 2 ist außerdem Multiroom-Streaming möglich: Ihr könnt Musik, Podcasts und Co. von eurem iPhone, iPad oder iPod touch auf mehreren Sonos-Lautsprechern laufen lassen. Dafür muss nur einer davon Air Play 2 unterstützen, solange sich alle Geräte im selben Netz befinden. Air Play 2 soll zudem eine störungsfreiere Audio-Wiedergabe ermöglichen und diese auch dann nicht beenden, wenn ihr einen Anruf auf eurem iPhone empfangt oder darauf zockt.

Durch die AirPlay-2-Unterstützung könnt ihr die Musikwiedergabe darüber hinaus mit Siri steuern. Die Sprachassistentin ist zwar nach wie vor nicht direkt in die Sonos-Lautsprecher integriert. Doch auf dem gekoppelten iOS-Gerät nimmt Siri eure Sprachbefehle entgegen. Sonos könnte sich durchaus vorstellen, die Sprachassistentin in Zukunft direkt in seine Lautsprecher zu integrieren, ist dafür aber auf Apples Kooperationsbereitschaft angewiesen. Den AirPlay-2-Support sollen auch Geräte anderer Hersteller zukünftig bieten.