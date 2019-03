AirPods 2: So schnell soll das kabellose Aufladen erfolgen

Das Warten auf die AirPods 2 geht weiter. Es könnte nun allerdings ganz schnell gehen. Die kabellosen Kopfhörer erscheinen mutmaßlich noch im März 2019. Apropos "schnell": Dies soll auch beim drahtlosen Aufladen ein großes Thema sein.

Die AirPods 2 und ihr Ladecase könnt ihr angeblich gemeinsam innerhalb von nur 15 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufladen. Das berichtet Max Weinbach, Autor bei XDA Developers. Seinen Tweet findet ihr am Ende des Artikels. Das neue Case zum kabellosen Laden soll den Qi-Standard unterstützen.

Deutlich flotter als bisher

Solltet ihr sowohl die Kopfhörer als auch ihre Hülle tatsächlich innerhalb einer Viertelstunde aufladen können, wäre dies eine erhebliche Steigerung gegenüber der ersten AirPods-Generation. Diese kommt im selben Zeitraum auf eine Hörzeit von drei Stunden, was ungefähr 50 Prozent der maximalen Akku-Kapazität entspricht. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die AirPods 2 eine größere Ausdauer haben.

Das optimierte Feature hätte allerdings auch einen Nachteil: Laut Weinbach wird die Ladehülle in der Folge etwas größer und schwerer. Zudem könnte Apple künftig auf eine matte Beschichtung setzen, ähnlich wie beim Apple Pencil 2. Ob Weinbach mit seiner Ankündigung richtig liegt, erfahren wir womöglich am 29. März 2019. Ab jenem Tag sollen die Kopfhörer angeblich in den Verkauf gehen. Während es das aktuelle Modell nur in Weiß gibt, soll Apple die AirPods 2 auch in Schwarz anbieten.