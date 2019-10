AirPods 3 stehen offenbar in den Startlöchern

Ein spannender Tag für alle Apple-Fans: Nicht nur der Release des iPhone SE 2 steht offenbar in absehbarer Zeit an. Auch über die "AirPods 3" gibt es konkretere Gerüchte. In der Beta zu iOS 13.2 findet sich ein Hinweis darauf, wie Apples nächste In-Ears aussehen sollen.

Die jüngste Version des Betriebssystems enthalte ein Symbol der "AirPods 3", berichtet 9to5Mac. Anscheinend werden die Kopfhörer tatsächlich in etwa so aussehen wie auf einem Foto, das seit einer Weile die Runde macht. In dem Tweet weiter unten sehr ihr ein Konzept-Bild, das auf den neuesten Gerüchten basiert. Es zeigt ein Design, das sich deutlich von dem aktuellen Modell unterscheidet.

AirPods 3: Neues Design für Apples In-Ears?

Die mutmaßlichen AirPods 3 sind dem Symbol zufolge deutlich kürzer als ihre Vorgänger. Außerdem scheinen die Lautsprecher in einer ausgeprägten Ausbuchtung zu sitzen. Möglicherweise ist dies durch das Noice-Cancelling bedingt, das die kabellosen In-Ears angeblich bieten sollen. Auch dafür gebe es einen Hinweis in iOS 13.2. Das Betriebssystem erwähne einen sogenannten "Focus Mode", der vermutlich störende Geräusche unterdrückt. Darüber hinaus gebe es Referenzen auf weitere Hör-Modi.

Das AirPods-3-Symbol tauche im Zusammenhang mit den Bedienungshilfen auf. Das wiederum spreche dafür, dass auch die neuen Kopfhörer sich als Hörhilfe eignen. Vorstellen könnte Apple seine kommenden In-Ears noch diesen Oktober. Denn es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der Hersteller diesen Monat ein weiteres Event mit Neuvorstellungen plant.

AirPods 2, 3 oder Pro?

Auch wenn das Netz sich auf die Bezeichnung "AirPods 3" geeinigt hat: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Kopfhörer anders heißen werden. Zum einen handelt es sich beim aktuellen Modell zwar um die zweite Generation, aber nicht – wie oft geschrieben – um die "AirPods 2". Apple nennt die In-Ears nach wie vor einfach nur AirPods. Wohl auch, weil sich im Vergleich zur vorangegangen Generation nicht allzu viel verändert hat.

Demnach wäre es verwirrend, wenn Apple die neuen Kopfhörer als "AirPods 3" auf den Markt bringen würde. Wir könnten uns vorstellen, dass der Hersteller sich für "AirPods Pro" entscheidet und das neue Modell parallel zu den bestehenden anbietet. Natürlich zu einem höheren Preis, den das kolportierte Noise-Cancelling aber rechtfertigen würde.

Und ja: Apple hat preislich noch Luft nach oben. Die aktuelle Variante ist ab 179,99 Euro erhältlich. Damit sind die AirPods deutlich günstiger als die zweiten Premium-In-Ears von Apple: Die Powerbeats Pro von der Marke Beats by Dr. Dre wechseln erst für 249,95 Euro den Besitzer.