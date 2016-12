AirPods: Apple kurbelt wegen starker Nachfrage die Produktion an

Die kabellosen AirPods sind für Apple offenbar ein großer Erfolg: Aufgrund der hohen Nachfrage sollen Zulieferer nun die Produktion der Kopfhörer ankurbeln. Auch hierzulande scheint sich das Gadget großer Beliebtheit zu erfreuen.

So soll der Apple-Zulieferer Inventec nun seine Produktionskapazitäten am Standort Shanghai erhöhen, damit die hohe Nachfrage an AirPods bedient werden kann. Dies geht aus einer Meldung von DigiTimes unter Berufung auf einen Bericht von Economic Daily News hervor. Aktuell soll ein höheres Produktionsvolumen noch durch Überstunden in den Fabriken erreicht werden.

6 Wochen Wartezeit

Offenbar ist die Nachfrage auch hierzulande als hoch einzuschätzen: Apple gibt im offiziellen deutschen Online Store aktuell eine Lieferzeit von 6 Wochen für die AirPods an. Interessenten können die kabellosen Kopfhörer momentan daher nicht vor dem Februar 2017 ergattern. Neu ist diese Situation allerdings nicht: Bereits wenige Tage nach dem offiziellen Verkaufsstart stieg die Lieferzeit von 2 auf 6 Wochen.

Auch Apple-CEO Tim Cook zeigt sich mit den Verkäufen zufrieden: In einem kurzen Interview mit CNBC soll er die AirPods als vollen Erfolg bezeichnet haben – trotz Releaseverzögerung. Die Weihnachtszeit 2016 sei allgemein sehr positiv für die Verkäufe des Unternehmens gewesen. Unwahrscheinlich ist dies ganz und gar nicht: Im Vorfeld hieß es bereits, dass zumindest in den USA die Apple Watch Series 2 zu den beliebtesten Geschenken gehört habe.