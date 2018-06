AirPods: Diese Funktion soll Schwerhörigen in lauten Umgebungen helfen

Mit iOS 12 kommen viele praktische Funktionen auf Apple-Geräte – auch die AirPods sollen von dem Update profitieren. Sobald die neue Version des Betriebssystems erschienen ist, unterstützen die kabellosen Kopfhörer das sogenannte "Live Listen"-Feature, das vor allem Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen helfen kann.

Sobald ihr iOS 12 auf eurem iPhone installiert habt, könnt ihr das "Live Listen"-Feature in den "Einstellungen" aktivieren – und in Kombination mit den AirPods nutzen, wie TechCrunch berichtet. Die Funktion ermöglicht es euch, das Mikrofon des iPhones auf eine Audioquelle auszurichten und den Klang direkt an die Kopfhörer zu übertragen. Das dürfte vor allem in lauten Umgebungen wie zum Beispiel öffentlichen Plätzen oder Restaurants das Zuhören erleichtern.

Schon seit 2014 verfügbar

Apple hat das Feature "Live Listen" bereits im Jahr 2014 eingeführt. Bislang kann ein iPhone als Richtmikrofon benutzt werden, wenn gleichzeitig bestimmte Hörhilfen im Einsatz sind, die das Feature unterstützen. Mit iOS 12 kommt die Funktion nun also auch auf die AirPods, wodurch der Funktionsumfang der praktischen Kopfhörer noch einmal erweitert wird.

Wenn ihr euch für die Neuerungen in iOS 12 interessiert, könnt ihr euch Jans Rundgang durch die neue Version des Betriebssystems ansehen. Dort erhaltet ihr unter anderem einen Einblick in die neue "Messen"-App. Derweil gibt es bereits Gerüchte zu neuen Ausführungen von Apples kabellosen Kopfhörern: Die AirPods 2 sollen demnach einen noch besseren Chip als den W1 erhalten – und könnten noch 2018 erscheinen.