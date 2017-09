AirPods dominieren offenbar den Markt für kabellose Ohrhörer

Die AirPods sind zumindest in den USA äußerst erfolgreich

Seit Ende 2016 sind Apples AirPods im Handel und seitdem schlagen sie sich dort offenbar ziemlich erfolgreich. Zumindest in den USA sollen die kabellosen Ohrhörer von Apple einen beeindruckenden Marktanteil erobert haben. Dies geht aus einem Bericht der NPD-Group-Marktforscher hervor.

Wie Ben Arnold der Executive Director und Spezialist für Unterhaltungselektronik und Technologie erklärt, entwickelt sich der Markt für Kopfhörer in diesem Jahr ganz hervorragend. Bis einschließlich Juli seien die Verkaufszahlen um 22 Prozent und die Preise um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen – und Apples AirPods dürften daran nicht ganz unbeteiligt gewesen sein.

Das erklärt die Lieferzeiten

Seit Beginn des Jahres wurden Arnold zufolge in den USA ganze 900.000 Kopfhörer verkauft und von den Verkaufserlösen für diese Menge an Geräten sollen ganze 85 Prozent allein auf Apples AirPods entfallen. Eine ähnliche Marktaufteilung kennen wir von den Smartphones. Was die Verkaufszahlen betrifft, liegt Apple hier zwar hinter Samsung, jedoch streicht das Unternehmen Jahr für Jahr den Löwenanteil der Gewinne ein.

Der große Erfolg der AirPods könnte zumindest zum Teil auch die recht hohen Lieferzeiten erklären. Obwohl sie bereits seit über einem halben Jahr im Handel sind, müssen Nutzer bei einer Bestellung der kabellosen Ohrhörer noch häufig mehrere Wochen auf eine Lieferung warten.