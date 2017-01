AirPods in Diamantschwarz: Firma lackiert die Apple-Kopfhörer um

AirPods in Diamantschwarz sind nun möglich: Das Unternehmen BlackPods bietet eine besondere Dienstleistung an – indem es Eure kabellosen Apple-Kopfhörer in einer anderen Farbe lackiert. Wer Schwarz bevorzugt, kann so iPhone und Ohrhörer in einem einheitlichen Look verwenden.

Mit dem iPhone 7 in Diamantschwarz hat Apple einen Verkaufserfolg gelandet – schon kurz nach dem Release war das aktuelle Vorzeigemodell in dieser Ausführung nicht mehr erhältlich. Die AirPods hingegen sind nur in Weiß verfügbar – ein Umstand, den sich der Drittanbieter BlackPods zunutze machen will, wie Cult of Mac berichtet. Das Angebot: BlackPods lackiert Eure Ohrhörer in Schwarz um.

Neupreis liegt bei 249 Dollar

Wahlweise könnt Ihr Eure AirPods zur Umgestaltung an das Unternehmen schicken; in diesem Fall werden 99 Dollar fällig. Oder Ihr erwerbt die Kopfhörer bei BlackPods als Neuware; dann beträgt der Preis 249 Dollar. Angeblich besitze der Drittanbieter eine Lizenz von Apple, um die Umfärbung des Gadgets vornehmen zu dürfen.

Im Gegensatz zum iPhone 7 in Diamantschwarz, das offenbar sehr anfällig für Kratzer ist, sollen die umlackierten AirPods widerstandsfähig sein. BlackPods zufolge seien schon sehr viele Bestellungen eingegangen – die offizielle Webseite des Anbieters zeigt allerdings aktuell nur ein Bild, bei dem es sich offenbar um ein einfaches Rendering handelt. Wie die Ohrhörer in Schwarz tatsächlich aussehen könnten, hat der Designer Martin Hajek bereits im September 2016 mit einem Konzept demonstriert.