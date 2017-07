AirPods könnten künftig bestimmte Umgebungsgeräusche durchlassen

Ohren auf im Straßenverkehr mit Apple: Künftige Generationen der AirPods könnten mit einer Technologie ausgestattet werden, die steuert, welche Umgebungsgeräusche Euch wann erreichen. Dadurch könnt Ihr wichtige Dinge noch mitbekommen. Das System soll automatisch arbeiten und justieren.

Apple beschreibt in einem Patentantrag eine Technologie für Kopfhörer, die bestimmte Geräusche aus Eurer Umgebung noch durchlässt, wie AppleInsider berichtet. Die beschriebene "Audio-Transparenz" beruhe dabei auf einer Art "Ventil": AirPods oder andere Ohrhörer könnten dadurch je nach Anwendungszweck Umgebungsgeräusche durchlassen oder Euch ganz von der Außenwelt abschotten – eine Bauweise vorausgesetzt, die den Gehörgang beim Tragen komplett verschließt.

Kein Druck mehr auf den Ohren

Das Kopfhörer-Ventil könnte automatisch gesteuert werden. Denkbar wäre zum Beispiel, dass es erkennt, wann Ihr ein Telefonat mit den AirPods führen wollt. Dies werde über Mikrofone und durch den Start der Telefon-App auf dem Smartphone ermittelt. In diesem Fall müsste sich das Ventil öffnen, damit Ihr keinen Echo-Effekt beim Sprechen habt. Beim Musikhören könnte sich das Ventil wiederum automatisch schließen.

Dem Patent zufolge sei es auch möglich, dass über Bewegungssensoren und Mikrofone Eure aktuelle Aktivität ermittelt wird. So könnte sich das Ventil etwa dann öffnen, wenn Ihr gerade über eine Straße in der Stadt geht, damit Ihr etwas vom Verkehr mitbekommt. Eine weitere Technologie soll dabei die Frequenzen der eingehenden Audio-Signale justieren, sodass sich alle Geräusche so anhören, als hättet Ihr gar keine AirPods in den Ohren. Womöglich könnte diese "Sound-Augmentation" aber auch als Noise Cancelling funktionieren.

So ein Ventil sei allerdings auch bei Höhenunterschieden nützlich: Durch das Öffnen und Schließen könnten die Kopfhörer Euren Ohrdruck ausgleichen und Euch etwa das Reisen angenehmer gestalten. Es bleibt unklar, ob und wann Apple die beschriebenen Technologien für die AirPods der Zukunft umsetzt.