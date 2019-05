Apple-Chef Tim Cook: AirPods sind "kulturelles Phänomen"

Machen die AirPods nun "Fortnite" Konkurrenz? Offenbar haben das Spiel und die kabellosen Kopfhörer eine Sache gemeinsam: Sie sind ein kulturelles Phänomen. Zumindest laut Apple-Chef Tim Cook, der die Gadgets seines Unternehmens so genannt haben soll.

Tim Cook hat die AirPods während einer Telefonkonferenz als "kulturelles Phänomen" bezeichnet, wie 9to5Mac berichtet. Zwar hat er das wohl scherzhaft gemeint. Doch damit spielt der Apple-Chef offenbar auf den Erfolg der Kopfhörer an. Diese haben nicht nur viele unterhaltsame Bilder im Netz verursacht (etwa von Menschen mit Zahnbürsten in den Ohren), sondern sollen sich auch weiterhin besonders gut verkaufen. Und das könnten gute Nachrichten für ein komplett neues Modell sein.

Höhere Wahrscheinlichkeit auf "echte" AirPods 2 in 2019?

Offenbar hat Apple noch Probleme, die hohe Nachfrage der Nutzer zu bedienen. Schon in den vergangen Jahren kam es bei den AirPods zu Lieferengpässen, was für eine anhaltende Beliebtheit der kabellosen Kopfhörer sprechen könnte. Daher ist es umso wahrscheinlicher, dass Apple auch weiterhin großes Interesse an der Fortführung der Produktreihe hat.

Wenn die AirPods so erfolgreich sind, könnte sich ein aktuelles Gerücht bewahrheiten: Ende 2019 und Anfang 2020 präsentiert Apple angeblich zwei neue Modelle. Eines davon soll ein komplett neues Design bieten. Davon geht zumindest der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo aus, der bereits in der Vergangenheit zutreffende Vorhersagen gemacht hat. Mit zwei neuen Ausführungen könnte Apple dafür sorgen, dass die Gadgets auch weiterhin im Gespräch bleiben.

Ende März 2019 hat das Unternehmen bereits eine Neuauflage der Kopfhörer vorgestellt. Diese unterscheiden sich allerdings nur geringfügig vom zuvor erhältlichen Modell und sind eher ein kleineres Hardware-Update. Viele Nutzer warten daher vermutlich auf "echte" AirPods 2.