AirPods: Neues Lade-Case für Apple AirPower in iOS 12 Beta 5 entdeckt

Das aktuelle Lade-Case hat noch keine Status-LED an der Außenhülle

Die fünfte Beta-Version von iOS 12 enthält offenbar Bilder von einem neuen Lade-Case für Apples AirPods. Wie es scheint, zeigt eine LED an der Außenseite künftig den Lade-Status der Kopfhörer an. Das aktuelle Case müsst ihr für so eine Anzeige noch öffnen.

Es wäre wohl nicht das erste Mal, das eine Test-Version von iOS Hinweise auf ein neues Lade-Case für die AirPods beinhaltet. Auch in der Golden Master von iOS 11 haben Entwickler – kurz vor der Enthüllung des iPhone X – angeblich bereits Bilder zu der Box gefunden. Die nun entdeckten Abbildungen seien laut 9to5Mac allerdings andere. Auf einem der Bilder soll die Status-LED bernsteinfarben leuchten, was vermutlich bedeutet, dass der Ladestand niedrig ist oder das Case die AirPods gerade auflädt. Ein zweites Bild zeigt eine grüne LED, die wohl für voll aufgeladene Kopfhörer steht.

Aktualisierte AirPods im Anmarsch?

Der Status-Indikator dürfte vor allem nützlich sein, wenn ihr das Case künftig auf die bislang noch unveröffentlichte Lade-Matte AirPower legt, um die Kopfhörer mit Strom zu versorgen. Wann diese erscheint, ist unklar. Fertigungsprobleme haben den Marktstart bislang verzögert, Apple will sie aber angeblich spätestens im September in den Handel bringen. Neben der Lade-Box sollen die Bilder in der iOS-12-Beta auch eine aktualisierte Version der AirPods zeigen, denen das Case vermutlich beiliegt.

Diese seien laut 9to5Mac als "AirPods 1,2" gekennzeichnet. Bei der aktuell erhältlichen Ausführung handle es sich dagegen um das Modell 1,1. Welche Verbesserungen genau zu erwarten sind, geht aus dem Artikel nicht hervor. Es handle sich aber wohl nur um ein kleineres Update und nicht um ein komplett neu entwickeltes Modell.