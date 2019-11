AirPods Pro 2 und Powerbeats Pro 2: Erstes neues Feature durchgesickert?

Mit den AirPods Pro und den Powerbeats Pro hat Apple derzeit zwei Premium-In-Ears im Angebot, die vor Features nur so strotzen. Nun gibt es Hinweise auf eine neue Funktion, die der Hersteller den Nachfolgern spendieren könnte.

In einem Apple zugesprochenen Patent ist ein Luftdrucksensor beschrieben, der in den AirPods Pro 2 und den Beats Powerbeats Pro 2 zum Einsatz kommen können. Vor allem Letztere dürfen auf das Feature hoffen, wie Patently Apple berichtet. Denn der Patent-Antrag beinhaltet Zeichnungen von Kopfhörern mit Ohr-Clip. Und dieses Merkmal zeichnet bekanntlich bereits die aktuellen High-End-In-Ears von Beats aus. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich AirPods Pro 2 und Powerbeats Pro 2 viele Komponenten teilen werden.

AirPods Pro 2: Was kann der Luftdrucksensor?

Wozu also ist der Luftdrucksensor vorgesehen? Er soll anschlagen, wenn ihr die AirPods Pro 2 bzw. die Powerbeats Pro 2 in eure Ohren steckt. Daraufhin aktivieren sich die In-Ears automatisch. Kommt euch bekannt vor? Richtig: Die aktuellen Modelle spielen automatisch Musik ab, wenn sie ihr sie einsetzt, und verstummen, wenn ihr sie herausnehmt.

Eigentlich funktioniert dies auch sehr zuverlässig, aber eben nicht immer. So kommt es mitunter etwa vor, dass Apples In-Ears weiterlaufen, obwohl sie sich nicht mehr in euren Ohren befinden. Das ist teilweise der Fall, wenn ihr sie in die die Hosen- oder Jackentasche steckt. Der Luftdrucksensor könnten solch einen "Fehlalarm" bei den AirPods Pro 2 bzw. den Powerbeats Pro 2 verhindern. Denn der Sensor reagiert auf Veränderungen des Luftdrucks. Und in eurer Tasche verändert sich dieser so gut wie nicht.

Längere Akkulaufzeit?

Unklar ist, was genau mit "aktivieren" gemeint ist. Patently schreibt etwa, dass die AirPods Pro 2 womöglich erst dann eine Bluetooth-Verbindung aufbauen, wenn sie im Ohr stecken. Beim aktuellen Modell kommt es bereits dazu, wenn ihr das Ladecase öffnet. Noch spannender ist, ob die In-Ears nach dem Herausnehmen nur die Musikwiedergabe stoppen oder sich komplett deaktivieren. Letzteres würde einen deutlichen Mehrwert bieten. Denn dadurch würde sich die Akku-Laufzeit außerhalb der Hülle deutlich verlängern. Wer gerne mal vergisst, seine AirPods nach dem Herausnehmen zurück ins Ladecase zu stecken, dürfte ein solches Feature sehr begrüßen.