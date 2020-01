AirPods (Pro): Mehr Einnahmen als Spotify, Twitter und Snapchat zusammen

Es ist kein Geheimnis, dass die AirPods (Pro) enorm erfolgreich sind. Überall begegnen einem Menschen mit den weißen Stöpseln im Ohr. Ein Analyst berichtet nun, dass die AirPods mehr Geld in Apples Kasse spülen, als Spotify, Twitter und Snap(chat) zusammen einnehmen.

Apple veröffentlicht zwar keine Verkaufszahlen zu den AirPods und den AirPods Pro. Doch Branchenexperten gehen von 60 Millionen verkauften Einheiten in 2019 aus. Kevin Rooke schätzt, dass die In-Ears Einnahmen in Höhe von etwa 12 Milliarden Dollar generiert haben. Dies entspreche dem Umsatz, den Spotify, Twitter, Snap und Shopify 2019 zusammengerechnet generiert haben.

Zwei Drittel der Netflix-Einnahmen

Der Analyst hat eine Grafik erstellt, in der er die AirPods-Erlöse den Gesamteinnahmen diverser Tech-Unternehmen gegenüberstellt. Ihr könnt sie euch in dem Tweet weiter unten anschauen. Daraus geht hervor, dass die In-Ears allein etwa auch das Gesamtgeschäft von Adobe, Nivdia oder AMD übertreffen. Ebenfalls interessant: Die AirPods-Erlöse entsprechen offenbar etwa zwei Dritteln von Netflix' Gesamteinnahmen. Darüber hinaus verdient Apple allein mit den Kopfhörern anscheinend halb so viel wie Tesla insgesamt.

Beachtet dabei, dass die AirPods nur ein Teil von Apples Audio-Sparte sind. Der Hersteller ist in dem Segment auch noch mit der Marke "Beats By Dre" vertreten. Unter dieser vertreibt Apple etwa die Powerbeats Pro, die ebenfalls zu den zehn beliebtesten kabellosen In-Ears auf dem Markt gehören.

AirPods-Erfolg: Kein Ende in Sicht?

Kevin Rooke ist der Meinung, dass Apple das Marktpotenzial für die AirPods (Pro) noch längst nicht ausgeschöpft hat. Schließlich befänden sich weltweit 900 Millionen iPhones im Umlauf – aber "nur" etwas über 100 Millionen AirPods. Die überwältigende Mehrheit der iPhone-Nutzer sei also noch nicht im Besitz von Apples In-Ears. Wobei diese natürlich auch zu Android-Smartphones kompatibel sind.

Eine besondere Chance für Apple sieht Rooke im Aufbau eines Öko-Systems um die AirPods herum. Hinweise darauf gibt es: Gerüchten zufolge soll Apple 2020 SiriOS vorstellen. Dabei könnte es sich um ein eigenes Betriebssystem für die AirPods und andere Geräte ohne Bildschirm handeln.

Wer sich trotz des enormen AirPods-Erfolgs immer noch Sorgen um Apple macht, sei beruhigt: Die Einnahmen durch die In-Ears waren 2019 zwar enorm hoch. Doch sie entsprechen Schätzungen zufolge lediglich 4,5 Prozent der iPhone-Erlöse.