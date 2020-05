So sollen die AirPods bald Features von Fitnesstrackern bieten: Apple arbeitet offenbar verstärkt daran, den Funktionsumfang seiner kabellosen Kopfhörer zu erweitern. Dank neuer Sensoren könntet ihr so in Zukunft eure Gesundheit über die Ohren überprüfen.

Apple untersuche derzeit die Möglichkeit, sogenannte "ambient light sensors" (ALS) in die AirPods zu integrieren, berichtet DigiTimes. Die Produktion der Lichtsensoren soll eine Firma aus Taiwan übernehmen (ASE TEchnology). Wann die Sensoren bereit seien, ist aber offenbar noch nicht klar. Apple könne sie voraussichtlich "in ein bis zwei Jahren" in seine Kopfhörer einbauen – also vermutlich nicht in der dritten Generation, die 2021 erscheinen soll. Demnach müsstet ihr euch noch eine Weile gedulden, ehe ihr die AirPods als Fitnesstracker nutzen könnt.

AirPods als Messgerät

Doch wie genau funktionieren die ALS? Angeblich arbeite Apple an einer "eingebetteten KI" für die AirPods, erläutert Digitimes in einem zweiten Artikel. Dadurch seien die Kopfhörer in der Lage, Körperfunktionen wie Herzschlag zu überwachen. Außerdem könnten beispielsweise Schritte und Kopfbewegungen erfasst werden.

Möglicherweise könnten die AirPods dank ALS über die Ohren auch den Sauerstoffgehalt im Blut messen, berichtet MacRumors. Bisherige Geräte, die etwa an einem Finger befestigt werden, nutzen rotes und infrarotes Licht, um den Sauerstoffgehalt in Blutkörperchen zu erfassen. Damit könnte Apple günstige Fitnesstracker wie das Xiaomi Mi Band 5 ausstechen, dass ähnliche Features an Bord haben soll. Denn mit Kopfhörern dieser Art wäre ein zusätzliches Gerät am Handgelenk überflüssig.

Sauerstoff messen nur mit Over-ear?

In Krankenhäusern gebe es solche Geräte auch für die Nutzung am Ohr – gut möglich also, dass Apple es tatsächlich schafft, eine solche Funktion mit seinen Kopfhörern zu bieten. Fraglich sei allerdings, ob dies mit den AirPods im aktuellen Design gelingen kann. Mutmaßlich könnten Over-Ear-Kopfhörer wie die Powerbeats Pro eher ein Kandidat für ein solches Feature sein.

Berichte dazu, dass Apple seine AirPods um Fitness-Funktionen erweitern will, gibt es schon seit geraumer Zeit. Bereits im Sommer 2017 machte eine Meldung die Runde, dass Apple biometrische Sensoren in die Kopfhörer einbauen will. Anfang 2019 flammte dieses Gerücht wieder auf: Zu diesem Zeitpunkt wurde noch davon ausgegangen, dass bereits die "AirPods 2" als Fitnesstracker dienen können.