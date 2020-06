Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Apple im Zubehör-Geschäft mit seinen AirPods und AirPods Pro viel Geld verdient. Nun gibt es neue Hinweise darauf, dass mit den AirPods 3 auch bald Nachfolger der aktuellen In-Ears erscheinen könnten. Außerdem sieht es wirklich so aus, als falle der Lieferumfang folgender iPhone-Generationen knapper aus als bisher.

Die Gerüchte zu den AirPods 3 und einer neuen Zubehörstrategie seitens Apple stammen 9to5Mac zufolge von niemand Geringerem als dem Tianfeng-Securities-Analysten Ming-Chi Kuo. Der Apple-Spezialist hatte schon in der Vergangenheit häufig einen guten Spürsinn, was Neuerungen des US-Unternehmens betrifft. Ihm zufolge möchte Apple seinen aktuellen AirPods in der ersten Hälfte des kommenden Jahres einen Nachfolger spendieren.

AirPods 3 im Design der AirPods Pro

Die aktuellen AirPods der zweiten Generation sind optisch nicht von ihren Vorgängern zu unterscheiden. Bei den AirPods 3, die also in gut sechs bis zwölf Monaten erscheinen sollen, sei dies anders. Sie werden Kuo zufolge das Design der AirPods Pro erhalten und insgesamt schlanker werden. Ob dies auch Auswirkungen auf die Akkulaufzeit haben könnte, ließ der Apple-Experte unbeantwortet.

Auch, ob Apple in seinen Augen bereits einen Starttermin für neue AirPods Pro plane, gab Kuo nicht bekannt. Stattdessen bekräftigte er aber noch einmal seine Prognose, laut der Apple mit dem (superkompakten) iPhone 12 auf die Beilage kostenloser und kabelgebundener Kopfhörer verzichten werde. Sollte das eintreffen, wäre die neue iPhone-Generation die erste, die ohne In-Ears auf den Markt käme.

Apples AirPods Pro besitzen ein dickeres Endstück, aber einen schlanken Hals (© 2019 Apple)

Großer AirPods-Sale zu Weihnachten?

Laut des Analysten sei auch Apples Geschäft mit den kabellosen Kopfhörern gerade während der Anfangszeit der Coronakrise ausgebremst worden. Kuo zeigt sich aber optimistisch, dass die Verkaufszahlen gerade Richtung Weihnachten 2020 noch einmal stark zunehmen könnten. Sollten Anfang 2021 wirklich Nachfolger kommen, könnten zu Weihnachten womöglich auch Sonderangebote zu den AirPods der zweiten Generation winken.