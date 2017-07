Aktuell günstiger: Honor 6X, Honor 8 und Honor 9 im Wechsel-Angebot

Wenn Ihr Euch ein Honor 6X, ein Honor 8 oder ein Honor 9 zulegen wollt, könnte momentan der richtige Zeitpunkt dafür sein. Die Huawei-Tochter bietet in Deutschland derzeit im Rahmen ihrer "Super Brand Days" Rabatte auf die drei Smartphones. Der Clou: Die Geräte sind in der nächsten Zeit immer bei anderen Händlern günstiger zu bekommen. Falls Ihr einen favorisierten Verkäufer habt, könnt Ihr also einfach warten, bis dieser Euer Lieblingsmodell im Angebot hat.

Der Pressemitteilung zufolge sind das Honor 6X und das Honor 8 nacheinander bei verschiedenen Händlern im Angebot. Noch bis zum 29. Juli 2017 könnt Ihr die Geräte günstiger bei Notebooks Billiger erwerben. Das 6X kostet hier derzeit 199 statt 239 Euro, das Honor 8 ist zum Preis von 299 statt 365 Euro erhältlich.

Cashback beim Honor 9

Ab dem 30. Juli bietet Euch Cyberport für wenige Tage einen Rabatt, dann der Elektro-Händler Conrad. Anschließend ist Amazon bei der Aktion dabei und dürfte das Sonderangebot in der kommenden Woche haben. Zudem folgen noch die Anbieter Top Handy, Media Markt und Saturn. Noch ist nicht klar, welche Preisnachlässe dann zu erwarten sind.

Zumindest der Preis für das Honor 9 dürfte sich durch die wechselnde Angebote aber kaum verändern: Der Hersteller bietet Euch aktuell 30 Euro Cashback beim Kauf. Allerdings läuft diese Aktion nur für kurze Zeit und endet bereits am 4. August 2017. Eine Übersicht über die "Super Brand Days" erhaltet Ihr auf der offiziellen Honor Deutschland Webseite.