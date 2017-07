Alcatel Idol 4 Pro: Das letzte Aufbäumen von Windows 10 Mobile

Totgesagte leben länger? Das Alcatel Idol 4 Pro kann ab jetzt in Deutschland vorbestellt werden. Im Inneren ist flotte Hardware verbaut, um ein High-End-Gerät handelt es sich aber nicht. Es unterscheidet sich in einem Punkt von anderen aktuellen Smartphones: Vorinstalliert ist Windows 10 Mobile.

Das Alcatel Idol 4 Pro besitzt das gleiche Design wie das Idol 4S, wie Mobile Scout berichtet. Allerdings ist es mit leistungsfähigerer Hardware ausgestattet: Das Display misst in der Diagonale 5,5 Zoll und löst in Full HD auf (1920 x 1080 Pixel). Im Inneren ist der Snapdragon 820 verbaut – Qualcomms Top-Chipsatz aus dem Jahr 2016. An Arbeitsspeicher sind 4 GB vorhanden, der interne Speicher beträgt 64 GB. Die Hauptkamera löst mit 21 MP auf, die Frontkamera besitzt einen 8-MP-Sensor.

479 Euro für Windows 10 Mobile

Zumindest die Specs des Alcatel Idol 4 Pro machen einen guten Eindruck. Bei der Software geht der Hersteller aber offenbar einen ganz anderen Weg als die Konkurrenz: zum Einsatz kommt Windows 10 Mobile. Ein Betriebssystem, das aktuell kaum noch auf dem Markt zu finden ist: Bereits Ende Mai 2016 lag der Marktanteil für das Betriebssystem von Microsoft bei unter einem Prozent. In Deutschland kostet das Idol 4 Pro 479 Euro und kann direkt über Microsoft vorbestellt werden. Der Release erfolgt am 26. Juli 2017.

Sofern das Alcatel Idol 4 Pro kein gewaltiger Erfolg für den Hersteller wird, dürfte der Release des Smartphones Windows 10 Mobile kaum wiederbeleben. Erst kürzlich hat Microsoft Windows 8.1 für tot erklärt: Das Betriebssystem wird von dem Hersteller nicht mehr unterstützt, soll aber auf rund 80 Prozent der noch aktiven Smartphones mit Windows Mobile installiert sein – die jetzt keinen Support mehr erhalten. Es bleibt daher fraglich, ob Entwickler populärer Apps ihre Programme überhaupt weiterhin für die "wenigen" verbliebenen Nutzer aktualisieren, die Windows 10 Mobile nutzen.