Alcatel Idol 4S wird zum ersten VR-Smartphone mit Windows 10 Mobile

Doch kein Alcatel Idol 4 Pro: Stattdessen erscheint das Alcatel Idol 4S jetzt auch mit Windows 10 Mobile und wird mit seiner Verpackung, die gleichzeitig eine VR-Brille ist, zum ersten VR-Handy mit Microsofts Betriebssystem.

Microsoft setzt mit HoloLens bei seiner eigenen Hardware auf Augmented Reality (AR) und lässt Virtual Reality (VR) links liegen. Da dürfte man sich in Redmond freuen, dass sich mit Alcatel ein Smartphone-Hersteller aufgerafft hat und das erste VR-Gerät mit Windows 10 Mobile auf den Markt bringt.

Andere Software, bessere Hardware

Ist das Alcatel Idol 4S mit Android noch ein solides Mittelklasse-Smartphone, verwandelt es sich mit Windows 10 Mobile in ein Top-Modell – zumindest was die Hardware betrifft. So befindet sich in dem Gehäuse hinter dem 5,5 Zoll großen Full-HD Display mit dem Snapdragon 820 ein deutlicher leistungsfähigerer Chipsatz als mit dem Snapdragon 652 in der Android-Variante. Vier Gigabyte Arbeitsspeicher sind ebenfalls vorhanden und machen das Alcatel Idol 4S mit Windows zu einem Continuum-fähigen Smartphone, das auch Windows Hello und Cortana an Bord hat.

Das Alcatel Idol 4S ist das erste Windows-Smartphone mit VR-Brille. (© 2016 Microsoft)

Die Verpackung des Alcatel Idol 4S wird mit wenigen Handgriffen zur VR-Brille. (© 2016 Microsoft)





Der interne Speicher ist 64 Gigabyte groß und lässt sich mit einer microSD-Karte um bis zu 128 Gigabyte erweitern. Ein Fingerabdrucksensor ist neben der Gesichtserkennung per Infrarotkamera mit Windows Hello ebenso vorhanden wie eine 21-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Die Frontkamera liefet Selfies mit acht Megapixeln und den 3000-Milliamperestunden-Akku ladet Ihr über den USB-C-Anschluss auch mit Quick Charge auf.

Preis und Verfügbarkeit

Wann und ob Ihr das Alcatel Idol 4S mit Windows 10 Mobile auch in Deutschland kaufen könnt, ist noch unklar. Bisher wurde das Windows-Smartphone nur von T-Mobile für die USA vorgestellt. Dort ist es ab dem 10. November 2016 für 470 Dollar erhältlich.