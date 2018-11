Alexa hilft euch jetzt noch besser bei der Terminplanung

In der stressigen Weihnachtszeit sollen Alexas neue Funktionen hilfreich sein.

Amazon hat Alexa neue Tricks beigebracht. Diese sollen euch laut Pressemitteilung helfen, die stressige Vorweihnachtszeit etwas entspannter zu gestalten. Denn die Sprachassistentin behält eure Termine und euren Kalender nun noch besser im Blick.

Unter anderem informiert euch Alexa ab sofort auf Wunsch darüber, wann ihr noch nichts vorhabt. Erfahren könnt ihr das, indem ihr zum Beispiel fragt: "Alexa, wann habe ich am Montag 30 Minuten Zeit?" oder einfach "Alexa, wann habe ich dieses Wochenende Zeit?". Daraufhin nennt euch die Sprachassistentin unbelegte Zeitfenster und besetzt diese auf Wunsch mit neuen Terminen.

Alexa-Routinen: jetzt auch mit Kalender

Außerdem könnt ihr nun euren Kalender in Alexa-Routinen einbinden. Das ermöglicht es euch etwa einzustellen, dass die Sprachassistentin euch jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit zunächst über das erwartete Wetter und die Verkehrslage informiert. Anschließend kann euch Alexa über eure anstehenden Termine informieren – all das erfordert nur eine einzige Routine.

Die dritte Neuerung nennt sich "Reminder API" und ist zunächst einmal eher für Entwickler interessant. Diese können Benachrichtigungen in ihre Alexa Skills integrieren. Die jeweiligen Skills erinnern dann ihre Nutzer an bestimmte Termine oder Funktionen.

Mit den neuen Features macht Amazon seine Sprachassistentin wieder einmal vielseitiger. Das Unternehmen entwickelt Alexa kontinuierlich weiter. In den USA ist sie seit Kurzem zum Beispiel in der Lage zu flüstern. Wie sich Amazons Assistenz im Vergleich zu den Assistenten von Google und Apple generell schlägt, erfahrt ihr in unserem Vergleich.