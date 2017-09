Alexa kann nun Amazon Music unter Android und iOS steuern

Es gibt in Amazon Music eine Alexa-Taste, die Euch die Navigation erleichtern kann

Amazon Music für Android und iOS wurde um eine neue nützliche Funktion erweitert: Ab sofort steht Euch Alexa innerhalb der App zur Verfügung. Via Sprachbefehl könnt Ihr so etwa nach Songs suchen, von denen Ihr den Titel gar nicht genau kennt. Auch Playlisten lassen sich einfacher starten.

Im App Store für iOS und im Google Play Store für Android steht Euch das Update für Amazon Music laut Pressemitteilung zur Verfügung. In der neuen Version findet Ihr dann direkt in der unteren Menüleiste ganz rechts die "Alexa"-Schaltfläche. Tippt Ihr darauf, könnt Ihr einen Sprachbefehl nutzen und das Programm so steuern. Dies eröffnet Euch neue Möglichkeiten.

Schneller als die Suchfunktion

Wie mit Amazon Echo könnt Ihr etwa Befehle wie "Spiele das Lied mit dem Text [Text-Zeile]" nutzen, falls Ihr den Titel eines Songs nicht kennt, aber Euch an Bruchstücke des Liedtextes erinnert. Da die Lyrics allerdings nicht zu allen Liedern vorliegen, liefert das praktische Feature nicht immer Ergebnisse. Ihr könnt ebenfalls Playlisten ohne Umwege über Alexa erreichen: Mit "Spiele beliebte Songs aus den 80ern" startet zum Beispiel die Wiedergabe von großen Hits aus vergangenen Zeiten.

Verwendet Ihr den Sprachbefehl "Spiele den Song [Titel] von [Interpret]", lassen sich einzelne Lieder gezielt wiedergeben, ohne dass Ihr die Suchfunktion nutzen müsst. Praktisch dürfte auch "Spiele das neue Lied von [Interpret]" oder gar "Spiele das neue Album von [Interpret]" sein. Die Benutzeroberfläche von Amazon Music für Android und iOS macht es nicht immer leicht, neue Titel eines Künstlers auf Anhieb zu identifizieren.