Alexa kommt in die Android-App von Amazon

Auf Galaxy S8, LG G6 und Co. per Sprachbefehl einkaufen: Amazon bringt seine smarte Assistentin Alexa bald auch in die Shopping-App für Android – möglicherweise schon in der kommenden Woche. Das kündigte der Versandhandelsriese auf die Nachfrage eines Nutzers hin an.

Seit Frühling 2017 ist es möglich, über die Smartphone-App von Amazon Alexa nach dem Wetter, Neuigkeiten oder anderen Dingen zu fragen – allerdings bisher nur auf dem iPhone, wie TechCrunch berichtet. Doch das ändert sich nun bald: Wie Nick Schwab über seinen Twitter-Account schreibt, sei das Feature bereits in der Android-App zu sehen, aber noch nicht zur Benutzung freigeschaltet. Wie Amazon gegenüber TechCrunch bestätigte, soll die Funktion aber schon im Laufe der kommenden Woche verwendet werden können.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Die Ausbreitung geht weiter

Die Shopping-App von Amazon, die für Android-Geräte kostenlos im Google Play Store zum Download bereitsteht, werde von einer sehr großen Zahl an Menschen verwendet. Dementsprechend dürften sich durchaus einige Nutzer darüber freuen, dass der Funktionsumfang der Anwendung nun durch Alexa deutlich erweitert wird.

Mit der Integration von Alexa in die Android-App zeigt der Herausgeber einmal mehr, dass ihm viel an der Verbreitung seiner smarten Assistentin gelegen ist. Damit das Feature beständig weiterentwickelt werden kann, könnte Amazon Gerüchten zufolge den Entwicklern von Skills in Zukunft mitteilen, welche Fragen Ihr gestellt habt.