Alexa, Siri und Co.: Amazon hat die intelligenteste Sprachassistenz

Alexa, Siri, Google Now oder Cortana: Welche Sprachassistenz ist die intelligenteste? Eine Studie soll nun eine Antwort auf diese Frage liefern. Anhand mehrerer Fragen und einem Punktesystem wurde eine Rangliste erstellt.

Mehrere Wochen hat sich eine Gruppe von Forschern der THW Aalen in Zusammenarbeit mit Diva-e den gängigen Sprachassistenten gewidmet. Dabei wurden Alexa, Siri, Google Now und Cortana umfassend getestet, wie Heise berichtet. Zur Ermittlung der schlausten künstlichen Intelligenz haben die Experten ihre Fragen und Sprachbefehle in fünf verschiedene Kategorien aufgeteilt: Commerce, Wissen, Allgemein, Klassisch und Untypisch. Die gestellten Anfragen in jeder Kategorie seien unterschiedlich schwierig gewesen.

Stumme Cortana

Gerade im Bereich "Commerce" ist Amazon Alexa der Konkurrenz offenbar einen Schritt voraus, womöglich durch die Anbindung an den Online-Shop. Demnach konnte die KI auf Preis- und Kauf-Anfragen reagieren oder einen Bestellvorgang durchführen. Bei Fragen zum Thema "Wissen" habe Google Now allerdings etwas besser abgeschnitten und beispielsweise Fragen nach Einwohnerzahlen oder Bedeutungen von Abkürzungen zuverlässig beantwortet.

Unter "Allgemein" ging es beispielsweise um Kalender-Abfragen oder Empfehlungs-Anfragen. Knapp vor Apples Siri hat sich hier laut der Studie Alexa durchgesetzt. In der Kategorie "Klassisch" wurden dagegen Standard-Fragen wie "Wird es regnen?" gestellt. Besonders schlecht hat hier offenbar Microsofts Cortana abgeschlossen. Angeblich hat die KI sogar gleich in mehreren Kategorien auch nicht via Sprache geantwortet, sondern lediglich mit einem Text oder einer Bing-Suchanfrage reagiert. Dafür konnte sie sich etwas besser als die anderen KIs in der Kategorie "Untypisch" behaupten, in denen komplexe Fragen mit zum Teil selten im Alltag verwendeten Worten gestellt wurden.

Insgesamt ist Alexa auf dem ersten Platz gelandet, als zweitschlauste KI befindet sich Google Now auf dem zweiten Platz – beinahe gleichauf mit Siri. Mit etwas Abstand folgt dann Cortana auf dem letzten Platz. Den Forschern zufolge ist ein Grund für den Vorsprung von Alexa, dass die Sprachassistenz durch als "Skills" bezeichnete Apps auch von Drittanbietern mit neuen Befehlen und Informationen versorgt werden kann.