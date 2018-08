Alexa und Cortana: So arbeiten die digitalen Assistenten zusammen

Ist das der Beginn einer engen Freundschaft? Alexa und Cortana kommunizieren zumindest schon einmal miteinander. Der Test mit den Sprachassistenten von Amazon und Microsoft läuft bisher nur in den USA, die Kooperation könnte aber hierzulande fortgesetzt werden.

Es ist bereits einige Zeit her, da kündigten Microsoft und Amazon eine gemeinsame Partnerschaft an. Jetzt, fast genau ein Jahr später, wird sie Wirklichkeit: Die Unternehmen verkuppeln Alexa und Cortana sowie deren jeweiligen Fähigkeiten miteinander. Heißt: Tester, die zum Beispiel einen Amazon Echo nutzen, können über diesen nun auch Cortana aktivieren. Wer ein Tablet mit Windows 10 verwendet, kann auch mit Alexa sprechen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt Journalist Tom Warren auf Twitter. Sein kurzes Video haben wir für euch unter diesem Artikel angehängt.

Deutschland-Start ungewiss

Die Kooperation verwundert, ist aber auch spannend zu beobachten. Schließlich stehen digitale Sprachassistenten bei den Nutzern zwar hoch im Kurs, die Systeme untereinander allerdings auch in einem harten Wettbewerb. Google, Apple und Samsung haben ebenfalls eigene digitale Helfer. Microsoft und Amazon hoffen, dass sie durch die Partnerschaft weitere Nutzer hinzugewinnen und ihre Assistenten auf möglichst vielen Geräten verfügbar sein werden.

Wann sich Alexa und Cortana hierzulande miteinander verkuppeln, ist unklar. Das Projekt hängt ohnehin schon einige Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück. Selbst in den USA sind aktuell noch nicht alle Features verfügbar (unter anderem Musik-Streaming und Wecker). Der aktuelle Test soll zunächst ausgewertet und die Partnerschaft anschließend vertieft werden, so Microsoft.