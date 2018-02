"Altered Carbon": Darum zeigt die Serie so viel nackte Haut

Auch wenn ihr noch nicht viele Folgen von "Altered Carbon" gesehen habt, ist euch sicherlich aufgefallen: Die Serie geizt nicht mit nackter Haut. Warum das so sein muss, hat die ausführende Produzentin Laeta Kalogridis in einem Interview mit GameSpot erklärt.

Eine zentrale Rolle in der Handlung der Netflix-Serie spielt, dass Menschen in der fiktiven Zukunft von "Altered Carbon" ihren Körper wechseln können wie Kleidung – sofern sie das nötige Kleingeld dafür besitzen. Die vielen Nacktszenen sollen laut Kalogridis helfen, dem Zuschauer die Konsequenzen zu verdeutlichen, die technologischer Fortschritt dieser Art für den Stellenwert des menschlichen Körpers haben könnte.

"Altered Carbon": Nacktszenen haben einen ernsten Hintergrund

Sie scheint sich viele Gedanken über dieses Thema gemacht zu haben: "Unsere schlimmsten Instinkte als menschliche Wesen haben mit unserem rücksichtlosen Umgang mit natürlichen Rohstoffen zu tun. Und wenn der Körper selbst nur noch eine weitere dieser Ressourcen wird – wie werden wir ihn behandeln? Werden wir so gleichgültig und unpersönlich mit ihm umgehen, dass er mehr die Funktion eines schicken Autos übernimmt und weniger die eines Aufbewahrungsorts für unser Ich?"

Die Nacktszenen in "AlteredCarbon" sollen verdeutlichen, dass das Aufkommen der revolutionären Technologie das Verhältnis der Menschen zu ihrem Körper grundlegend verändert hat. In dieser Welt ist es quasi belanglos, ob man nackt ist. Der Körper ist ohnehin nur noch eine Art Anzug – und häufig nicht einmal der, in dem man geboren ist. "Wenn etwas als warnendes Beispiel dienen soll, dann möchte man natürlich auch das zeigen, vor dem man warnen will", so Kalogridis.

Forscher sollen bereits an ähnlicher Technologie tüfteln

Die Produzentin hält die Umsetzung ihrer Zukunftsvision offenbar nicht für ausgeschlossen: "Es ist eine disruptive Technologie, auf die sich das Silicon Valley – wenn Sie mich fragen – zu unserem Schaden konzentriert." Über die möglichen Konsequenzen macht sie sich große Sorgen: "Ich kann Ihnen garantieren, es wird auf jeden Fall unbeabsichtigte Folgen geben – und nervende Leute, die sagen "Wer hätte das denn schon ahnen können?'"

