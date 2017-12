"Altered Carbon": Kommende Netflix-Serie macht die Menschen unsterblich

Die neue Netflix-Serie trägt den Namen "Altered Carbon" und spielt in einem Zukunfts-Szenario, das von seinem optischen Stil her etwas an "Blade Runner" erinnert. Unsterblichkeit kann in dieser Welt durch einen wissenschaftlichen Durchbruch erlangt werden: Menschen haben die Möglichkeit, Ihr Bewusstsein in einen neuen Körper transferieren zu lassen, sollte die alte Hülle "stark beschädigt" oder einfach nur vom Alter gekennzeichnet sein. Da offenbar ein Unternehmen für den Körpertausch zuständig ist, dürfte es sich um ein Privileg handeln, das nur den wohlhabenden Menschen vorbehalten ist.

Erwachen nach Jahrhunderten

"Altered Carbon" basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage und folgt dem Soldaten Takeshi Kovacs, der nach Jahrhunderten wieder zurück ins Leben geholt wird. Er soll den versuchten Mord an Laurens Bancroft untersuchen, dem reichsten Menschen der Erde. Dabei wird Kovacs wohl auch mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Die Rolle des Takeshi Kovacs wird Joel Kinnaman übernehmen, der beispielsweise in der Neuverfilmung von "RoboCop" aus dem Jahr 2014 als der bekannte Cyborg Alex Murphy zu sehen war.

Aufgrund der Ausgangssituation werden wir die Welt der Zukunft in der Serie wohl gemeinsam mit Kovacs entdecken. Das Szenario wirkt zumindest in dem kurzen Teaser durchaus stimmig. Bis alle elf Episoden zu sehen sein werden, dauert es auch nicht mehr allzu lange: Am 2. Februar 2018 erscheint "Altered Carbon" exklusiv auf Netflix. Es ist davon auszugehen, dass dieser Release-Termin auch für das deutsche Angebot des Streaming-Dienstes gilt.