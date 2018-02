"Altered Carbon": Staffel 2 wohl ohne Hauptdarsteller Joel Kinnaman

"Altered Carbon" ist eines der Netflix-Highlights 2018. Gerade Science-Fiction-Fans dürfen sich die Serie im Stil von "Blade Runner" auf keinen Fall entgehen lassen. An Hauptdarsteller Joel Kinnaman solltet ihr euch aber besser nicht allzu sehr gewöhnen.

Spoiler-Warnung:Dieser Artikel geht auf die Handlung der ersten Staffel ein. Wenn ihr diese noch nicht angeschaut habt, solltet ihr an dieser Stelle aufhören weiterzulesen.

Im Zentrum der Serie steht Takeshi Kovacs, den die meiste Zeit über Joel Kinnaman verkörpert. Der Australier wird in einer möglichen Staffel 2 von "Altered Carbon" aber nicht mitspielen, berichtet The Hollywood Reporter. Netflix hat ihn offenbar lediglich für ein Jahr unter Vertrag genommen. Stattdessen wird Kinnaman künftig in einer neuen Amazon-Serie ("Hanna") zu sehen sein.

Kinnaman glaubt nicht an Rückkehr

In einem Interview mit TV Guide äußerte sich Joel Kinnaman vor Kurzem selbst dazu, wie Staffel 2 von "Altered Carbon" aussehen könnte. Auf die Frage, ob er mit dabei sein werde, antwortete er "Nein, das glaube ich nicht." Grund dafür sei, dass sich die Serie bisher eng an die Buchvorlage halte und wohl auch nicht davon abweichen werde.

In den noch nicht verfilmten Büchern nutzt Takeshi Kovacs offenbar andere Körper als im ersten, das den bisherigen Folgen als Vorlage diente. Die erste Staffel endet damit, dass Kovacs verspricht, den von ihm genutzten Körper ("Sleeve") an seinen ursprünglichen Besitzer, den Polizisten Ryker, zurückzugeben. Das ließe zwar eine Rückkehr Kinnamans als Ryker zu, aber auch das hält der Schauspieler für eher unwahrscheinlich. Schließlich würde die Handlung in der Buchvorlage auf komplett anderen Planeten fortgesetzt.

"Altered Carbon": Staffel 2 mit Will Yun Lee?

Wie es um die anderen Schauspieler bestellt sei, wisse Kinnaman nicht. Er vermute aber, dass wir zumindest "einige Charaktere" in Staffel 2 von "Altered Carbon" wiedersehen könnten. Auch Will Yun Lee, der Kovacs in seinem ursprünglichen Körper spielt, wird die Hauptrolle laut Kinnaman wohl nicht übernehmen: "Ich denke, wenn Will Yun Lee weiterhin in der Serie mit dabei ist, wird es in der Form von Flashbacks sein."

Bislang hat Netflix allerdings noch nicht bekannt gegeben, ob es überhaupt eine zweite Staffel von "Altered Carbon" geben wird. Dagegen spricht der extrem hohe finanzielle Aufwand und die Tatsache, dass das Ende der ersten Staffel eigentlich nicht nach einer Fortsetzung verlangt.

Dafür spricht zum einen, dass Netflix seine Eigenproduktionen fast immer verlängert. Zum anderen hat die Serie bislang erst das erste Buch der Vorlage behandelt. Die beiden weiteren Bänder würden also noch ausreichend Material für zukünftige Folgen liefern. Bis zu einer möglichen zweiten Staffel von "Altered Carbon" können sich Science-Fiction-Fans zum Beispiel mit "Black Mirror" oder "Electric Dreams" die Zeit vertreiben.