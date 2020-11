Der Black Friday, also der Freitag nach Thanksgiving, ist eigentlich erst am 27. November. Aber schon jetzt hagelt es bei Amazon im Rahmen der Black Friday Woche Angebote. Wir haben uns die heruntergesetzten Smartphones einmal genauer angesehen und schauen, ob es sich hier wirklich um gute Deals handelt.

Black Friday ist schon seit Jahren die größte Angebotsschlacht in den USA und ist inzwischen auch in Deutschland ein Tag für Schnäppchenjäger. Besonders Versand-Riese Amazon lockt jedes Jahr mit starken Rabatten und Angeboten. Wir haben diese Deals für euch geprüft. Dabei wollten wir herausfinden, ob ihr wirklich Geld spart. Da in den kommenden Tagen sicherlich neue Angebote dazukommen, werden wir diesen Artikel laufend aktualisieren.

Mittelklasse von Oppo: Gerade erst erschienen – schon im Angebot

Das Oppo Reno 4Z hat ein 120-Hz-Display und 5G-Support (© 2020 CURVED)

Erst seit Mitte Oktober 2020 ist das Oppo Reno 4Z 5G bei uns auf dem Markt und schon jetzt gibt es einen ordentlichen Rabatt. Für ziemlich genau 300 Euro ist das Smartphone gerade auf Amazon zu haben. Das klingt für das Gerät mit 120-Hertz-Display, doppelter Selfiekamera und 5G erst einmal sehr gut. Zum Marktstart kostete das Handy nämlich noch 369 Euro.

Tipp der Redaktion: Auch im CURVED-Shop haben wir die Black Week bereits eingeläutet. Hier gibt es das Oppo Reno 4Z 5G gerade im Angebot mit 5 GB monatlichem Datenvolumen.

Die Foto-Stärke des Oppo Reno 4Z liegt übrigens auf der Frontkamera, die detailreiche Selbstporträts knipsen kann. Mehr verrät euch unser oben verlinkter Test.

Starke Mittelklasse von Samsung in der Black Week vertreten

Zwar ist die Rückseite des Galaxy A51 aus Plastik, sie macht aber trotzdem eine tolle Figur.Das Samsung Galaxy A51 ist zwar ein wenig älter als Oppos Smartphone, kann allerdings noch problemlos mithalten. Besonders gut in dieser Preisklasse ist das hochauflösende OLED-Display, welches bessere Farben und mehr Kontrast als ein günstigeres LC-Panel mitbringt. Auch die Kamera kann sich sehen lassen, wovon ihr euch auch in unserem Test überzeugen könnt.

Bei Samsung direkt zahlt ihr mit 359 Euro noch fast die UVP, im freien Handel war das Gerät die vergangenen Wochen allerdings für rund 250 Euro zu finden. Nun senkt Amazon den Preis auf 219 Euro, auch hier geht die Konkurrenz teilweise mit. Was uns einschließt: Im CURVED-Shop bekommt ihr das Handy mit Vertrag für umgerechnet etwa 178 Euro, wenn man die monatlichen Tarifkosten abzieht.

Apple statt Android? Hier entlang!

Vielleicht soll es für euch aber auch kein Android-Smartphone sein, sondern ein Modell aus dem Apple-Lager? Hier hat Amazon im Rahmen der Black Week das iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max aus dem vergangenen Jahr im Angebot. Die Preise von 839 Euro für das iPhone 11 Pro 256 GB und 929 Euro für das iPhone 11 Pro Max 256 GB sehen auf den ersten Blick zwar sehr verlockend aus, hier handelt es sich aber um gebrauchte und generalüberholte Geräte. Mehr Infos dazu bekommt ihr hier:

Falls ihr euch überlegt, ob ihr die iPhone-11- oder iPhone-12-Reihe ins Auge fassen solltet: Nach mehreren Jahren ohne Design-Upgrade unterscheiden sich nun das iPhone 11 und iPhone 12 optisch voneinander. Und natürlich durch die verbaute Technik. Hier erfahrt ihr, welche Einzelheiten die iPhone-Generationen trennt.