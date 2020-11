Black Friday ist vorbei, der Cyber Monday geht los! Und auch zu dieser Gelegenheit gibt es wieder eine Menge guter Angebote bei Amazon. Wir haben uns die heruntergesetzten Smartphones einmal genauer angesehen und schauen, ob es sich hier wirklich um gute Deals handelt.

Cyber Monday folgt schon seit Jahren dem Black Friday auf den Fuße. Wie es der Name schon sagt, gibt es beim Cyber Monday besonders viele Angebote aus dem Bereich Technik. Darunter befinden sich bei Amazon noch Deals aus der Black Friday Woche, aber es gibt auch einige Neueinsteiger. Wir haben uns die Angebote für euch angeschaut und prüfen, wo ihr wirklich sparen könnt.

Xiaomi: Poco X3 NFC, Mi 10T

Honor: 9X (Pro)

Huawei: P Smart 2021

Samsung Galaxy S20 Plus/M31

OnePlus Nord/ 8 Pro

Oppo: Find X2 Pro/Neo, Reno 4/Pro, Oppo A53s, Reno 4Z 5G

Samsung: Galaxy A51

Sony: Xperia 1 II, Xperia 5 II

Apple: iPhone 11 (Pro Max)

Xiaomi: Gute Hardware zum kleinen Preis

Xiaomi Poco X3: Auch beim Cyber Monday ist Poco als Preis-Leistungs-Knaller mit dabei. Das X3 NFC bietet mit 120-Hertz-Display, 64-MP-Quad-Kamera und einem 5160 mAh großen Akku viel für wenig Geld. Gerade einmal 219 Euro müsst ihr bei Amazon für das Modell mit 6,67 Zoll Display-Diagonale bezahlen. Damit erreicht das Gerät beim Versandriesen gerade einen Bestpreis.

Die Rückseite des Xiaomi Poco X3 NFC in Grau und Blau (© 2020 Xiaomi)

Xiaomi Mi 10T : Flaggschiff-Flair kommt beim Mi 10T auf, denn hier arbeitet mit dem Snapdragon 865 der aktuelle High-End-Chipsatz von Qualcomm unter der Haube. Den braucht es auch, damit die flüssige Darstellung auf dem 144-Hertz-Display gelingt. Der Bildschirm misst 6,67 Zoll in der Diagonale und ist dank FullHD-Plus auch hochauflösend genug für die meisten Anwendungen. Darauf könnt ihr dann zum Beispiel die Fotos und Videos der 64-MP-Hauptkamera bewundern.

Für die geforderten 399 Euro bekommt ihr hier schon eine Menge für euer Geld, das Gerät ist aber anderswo teils schon ein wenig günstiger zu haben. Hier also einmal Preise vergleichen. Wer sich für die Mi-10T-Serie interessiert, für den haben wir in unserem Shop das Mi 10T Lite und Mi 10T Pro im Angebot. Die Einsteiger- und High-End-Version gibt es jeweils im Bundle mit passenden LTE-Tarifen.

In unserem Shop findet ihr das Xiaomi Mi 10T im Angebot (© 2020 CURVED)

Gute Angebote bei Honor, leider ohne Play Store

Die Selfiekamera im Honor 9X Pro verschwindet bei Nichtnutzung im Gehäuse. (© 2019 Honor)

Honor 9X Pro: Huaweis Tochterfirma Honor hat etwas zu kämpfen, da ihnen der Zugang zu den Google-Diensten verwehrt bleibt. Dadurch müsst ihr beim Honor 9X Pro leider auf die Huawei App Gallery ausweichen. Wenn ihr das verkraften könnt, dann gibt es hier aber ein gutes Angebot zum absoluten Tiefpreis von 169 Euro.

Das Honor 9X Pro misst stolze 6,59 Zoll in der Display-Diagonale und kommt ohne Notch aus. Denn die Frontkamera wird aus der Oberseite des Gerätes herausgefahren. Die Dreifachkamera besteht aus 48-MP-Hauptlinse, einem Superweitwinkelobjektiv und einem Tiefensensor. Mit 256 GB internem Speicher ist außerdem ausreichend Platz für Schnappschüsse vorhanden.

Honor 9X: Wenn ihr nicht ohne Google leben möchtet oder könnt, dann bietet sich noch das Honor 9X Lite an. Dies ist vor dem Handelsbann der US-Regierung auf den Markt gekommen und darf deshalb weiterhin auf "klassisches" Android setzen. Dafür ist die Hardware aber nun schon etwas älter. Der Preis von 149 Euro ist derzeit unerreicht.

Neben Smartphones gibt es auch Fitnessbänder und Smartwatches von Honor im Angebot. Hier spielen die Google-Dienste glücklicherweise keine Rolle. Wenn ihr also im Homeoffice wieder einen Anreiz für Fitness und Bewegung braucht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick in diese Angebote.

P Smart 2021 und Wearables von Huawei

Die Kamera des P Smart 2021 ist eine der Besten ihrer Preisklasse (© 2020 CURVED)

Huawei P Smart 2021: Noch ist 2021 ein paar Wochen hin, aber Huawei hat trotzdem schon seit einer Weile das P Smart 2021 auf dem Markt. Hier bekommt ihr ein 6,67 Zoll großes Smartphones mit reichlich Akku für 179 Euro. Manko bei diesem Gerät sind die fehlenden Google-Dienste. Statt dem Google Play Store müsst ihr hier Programme über die Huawei App Gallery beziehen, die deutlich weniger Auswahl bietet. Die Installation über APKs ist zwar möglich, aber nicht besonders komfortabel. Auch liegt der Preis bei Amazon nicht unter dem aktuellen Marktwert.

Dazu bietet Huawei am Black Friday eine ganze Reihe ihrer Wearables vergünstigt an. Wenn ihr auf der Suche nach Smartwatch, Fitnesstracker oder kabellosen Kopfhörern seid, dann könnt ihr euch bei diesen Angeboten umsehen.

Samsungs Flaggschiff im Angebot

Update 30. November: Inzwischen ist dieses Angebot bei Amazon leider abgelaufen. IN unserem Shop findet ihr das Galaxy S20 FE aber noch im Bundle. Alle Informationen dazu findet ihr weiter unten.

Samsung Galaxy S20 Plus: Volle Leistung gibt es beim Flaggschiff von Samsung. Das Galaxy S20 Plus ist die mittlere Option der S20-Serie und ist mit 6,7 Zoll nur einen Tick kleiner als das Galaxy S20 Ultra. Durch Quad-HD-Auflösung, OLED und 120 Hertz ist der Bildschirm ein echter Augenschmaus und auch die Kamera kann überzeugen. Unser Test zeigt, was das Galaxy S20 Plus noch alles auf dem Kasten hat. Auf Amazon erreicht das Gerät mit 599 Euro gerade seinen Bestpreis.

Konkurrenz gibt es hier aber aus dem eigenen Hause. Denn das Samsung S20 FE setzt nicht nur auf den schnelleren Snapdragon 865 als Chipsatz, sondern ist schon jetzt deutlich günstiger im Handel erhältlich. Warum wir das Galaxy S20 FE empfehlen können, zeigt unser Test. Aktuell bekommt ihr das Gerät bei uns im Curved-Shop im Black Deal mit Gratis-Tablet und Tarif mit 20 GB LTE-Volumen.

Plastik fantastik: Die Rückseite des Galaxy S20 FE ist nicht aus Glas. (© 2020 CURVED)

Samsung Galaxy M31: Mit 6000 mAh ist es besonders der riesige Akku, der bei diesem Gerät für Aufsehen sorgt. Laut Samsung ist damit eine Videowiedergabe von 26 Stunden am Stück möglich, damit könntet ihr also die komplette Herr Der Ringe-Trilogie in der Extended Version ohne Ladeunterbrechung schauen. Und zwar zweimal. So viel Ausdauer haben vermutlich nicht einmal die größten Cineasten.

Und auch sonst kann die Hardware überzeugen. Für gerade einmal 220 Euro bekommt ihr hier ein AMOLED-Display mit FullHD-Plus-Auflösung, eine Quadkamera und 6 GB Arbeitsspeicher. Im Preisvergleich schneidet das Angebot auch gut ab, ihr macht hier also tatsächlich einen guten Deal.

OnePlus zieht es nach Norden

Update 30. November: Die OnePlus-Schnäppchen bei Amazon sind inzwischen leider nicht mehr zu haben.

OnePlus Nord: Mit dem Nord ist OnePlus in die Mittelklasse zurückgekehrt, kann aber nicht ganz an die Tage als Flaggschiff-Killer anschließen. Denn die Hardware kommt nicht ganz an aktuelle Top-Modelle heran. Aber 12 GB Arbeitsspeicher, ein 90-Hertz-OLED und die Quadkamera sind trotzdem gute Argumente für das Nord. Auch der Preis von 449 Euro für die Version mit 256 GB internem Speicher ist im Preisvergleich ungeschlagen.

OnePlus 8 Pro: Wenn ihr auf High-End steht, dann solltet ihr einen Blick auf das OnePlus 8 Pro werden. 120 Hertz, AMOLED, 30 Watt Schnellladen mit und ohne Kabel, Quadkamera und Snapdragon 865 lassen wohl auch bei Enthusiasten keine Wünsche offen. Für 699 Euro ist das Smartphone gerade bei Amazon im Angebot.

Oppo Happy Days: Smartphones und Smartwatches im Angebot

Die Oppo-Find-X2-Serie ladet ihr superschnell auf (© 2020 Oppo)

Oppo Find X2 Pro: Beim Find X2 Pro handelt es sich um das aktuelle Flaggschiff von Oppo. Blickfänger ist das 6,7 Zoll große 120-Hertz-Display mit knackscharfer Auflösung von 1440 x 3186 Pixeln. Dank OLED erreicht das Gerät starke Schwarzwerte und eine hohe Dynamik. Auch die Kamera kann überzeugen, beim Kameratest von DxOMark konnte das Gerät zum Release sogar Platz eins ergattern und selbst jetzt ist das Find X2 Pro noch in der Top Ten zu finden.

Ein weiteres Highlight von Oppos Flaggschiff ist das superschnelle Aufladen per SuperVOOC 2.0. Damit wird der 4260-mAh-Akku innerhalb von nur 38 Minuten vollständig aufgeladen, eine echter Spitzenwert in der Branche. Auf Amazon zahlt ihr gerade 795 Euro für das Find X2 Pro, eines der aktuell günstigsten Angebote im Netz.

Oppo Find X2 Neo: Beim Find X2 Neo handelt es sich praktisch um den kleinen Bruder des Find X2 Pro. Das großzügige 6,5-Zoll-Display bietet eine Bildwiederholrate von 90 Hertz für eine flüssige Anzeige beim Scrollen und Spielen. Reichlich bemessen ist mit 12 GB auch der Arbeitsspeicher, wodurch Multitasking kein Problem ist. Für Hobby-Fotografen steht eine 48-MP-Quadkamera zur Verfügung. Für 440 Euro ist das Find X2 Neo gerade bei Amazon im Angebot, im direkten Preisvergleich gibt es für dieses Gerät bessere Deals bei anderen Händlern.

Für den persönlichen Kontakt

Oppo Reno 4/Reno 4 Pro: Mit Snapdragon 765G, 6,4-Zoll-OLED und 65-Watt-Schnellladen ist das Reno 4 in der Mittelklasse sehr gut aufgestellt. Drei Objektive gibt es auf der Rückseite, die maximale Auflösung beträgt 48 Megapixel. Für fast 600 Euro ist das Smartphone im Oktober erst auf dem deutschen Markt gestartet, nun sind gerade einmal 500 Euro für das Telefon auf Amazon fällig – ein Bestpreis.

Beim Oppo Reno 4 Pro sieht das Angebot nicht ganz so rosig aus, denn die verlangten 700 Euro bei Amazon sind im Preisvergleich etwas hoch. Das Pro-Modell hebt sich vom Reno 4 durch einen größeren Bildschirm, mehr Arbeitsspeicher, höhere Auflösung und ein etwas breiter aufgestelltes Kamera-Setup ab.

Oppo A53s: Wenn ihr kein Smartphone für über 400 Euro braucht, dann lohnt ein Blick auf das Oppo A53s. Dabei müsst ihr nicht einmal auf ein 90-Hertz-Display verzichten und auch die 128 GB interner Speicher sind großzügig bemessen. Auch beim Akku ließ sich Oppo nicht lumpen und spendiert hier stolze 5000 mAh. Diese lassen sich mit bist zu 18 Watt schnell aufladen. Beim Preis von 135 Euro liegt Amazon gleichauf mit bekannten Händlern wie Saturn oder Media Markt. Auch wir haben das Gerät im Shop, passend mit Allnet-Flat und wahlweise 5 GB oder 7 GB LTE-Volumen.

Oppo Watch 41/46 mm: Wenn ihr kein neues Telefon braucht, dann lohnt sich vielleicht trotzdem ein Blick auf Oppos Angebote. Denn die Oppo Watch in der 41-mm-Version ist gerade zum Tiefpreis von 180 Euro erhältlich. Die smarte Uhr nutzt Watch OS von Google als Betriebssystem und lässt sich dadurch problemlos mit allen Android-Smartphones koppeln. Mit an Bord sind GPS, NFC für mobiles Bezahlen, Bluetooth 4.2 und WiFi. Außerdem gibt es eine Reihe von Gesundheitsfunktionen, die besonders Sportmuffel im Homeoffice motivieren könnten.

Die Oppo Watch 46 mm ist in vielen Punkten identisch mit dem kleineren Bruder. Neben einem größeren Display unterstützt diese Uhr allerdings eine LTE-Verbindung per eSIM. So könnt ihr das Telefon auch einmal daheim lassen und seid immer über die Smartwatch erreichbar. Mit 320 Euro ist diese Version der Uhr aber auch ein gutes Stück teurer.

Das Oppo Reno 4Z hat ein 120-Hz-Display und 5G-Support (© 2020 CURVED)

Update 23. November: Bei Amazon wurde das Angebot für das Oppo Reno4Z 5G inzwischen beendet. Im CURVED-Shop ist das Gerät mit 5 GB monatlichem Datenvolumen noch bis zum 1. Dezember im Angebot.

Oppo Reno 4Z 5G: Erst seit Mitte Oktober 2020 ist das Oppo Reno 4Z 5G bei uns auf dem Markt und schon jetzt gibt es einen ordentlichen Rabatt. Für ziemlich genau 300 Euro ist das Smartphone im Rahmen der Black Week auf Amazon zu haben. Das klingt für das Gerät mit 120-Hertz-Display, doppelter Selfiekamera und 5G erst einmal sehr gut. Zum Marktstart kostete das Handy noch 369 Euro.

Die Foto-Stärke des Oppo Reno 4Z liegt übrigens auf der Frontkamera, die detailreiche Selbstporträts knipst. Mehr verrät euch unser Review:

Oppo hat passend zum Black Friday die Happy Days bei Amazon ausgerufen. Angeboten werden das Find X2 Pro, X2 Neo, A53s, Reno4 5G, Reno4 Pro 5G und die Oppo Watch. Bis zum 30. November habt ihr Zeit, euch diese Geräte zu sichern. Wir stellen euch die Geräte kurz vor und gucken wo ihr hier einen wirklich guten Deal erzielen könnt.

Beliebte Mittelklasse von Samsung in der Black Week vertreten

Das Samsung Galaxy A51 (© 2020 CURVED Magazin)

Update 23. November: Inzwischen ist das Galaxy A51 bei Amazon ausverkauft, bei uns bekommt ihr das Handy aber noch. Alle Informationen dazu findet ihr etwas unten.

Galaxy A51: Das Samsung Galaxy A51 ist zwar ein wenig älter als Oppos Smartphone, kann allerdings noch problemlos mithalten. Besonders gut in dieser Preisklasse ist das hochauflösende OLED-Display, welches bessere Farben und mehr Kontrast als ein günstigeres LC-Panel mitbringt. Auch die Kamera kann sich sehen lassen, wovon ihr euch auch in unserem Test überzeugen könnt:

Bei Samsung direkt zahlt ihr mit 359 Euro noch fast die UVP, im freien Handel war das Gerät die vergangenen Wochen allerdings für rund 250 Euro zu finden. Nun senkt Amazon den Preis auf 219 Euro, auch hier geht die Konkurrenz teilweise mit. Was uns einschließt: Im CURVED-Shop bekommt ihr das Handy mit Vertrag für umgerechnet etwa 178 Euro, wenn man die monatlichen Tarifkosten abzieht.

Tipp der Redaktion: Im Rahmen der Black Week findet ihr bis Anfang Dezember im CURVED-Shop weitere Angebote, darunter das Samsung Galaxy S20 FE mit Samsung Galaxy Tab 8.0.

Schlanke Kamerahandys von Sony

Die Kamerasoftware ist das Highlight der Xperia-Serie (Im Bild: Xperia 5 II) (© 2020 Sony)

Update, 25. November: Das Xperia 1 II gibt es weiter zum attraktiven Preis, während der Deal für das Xperia 5 II abgelaufen ist. Den aktuellen Tiefstpreis gibt es derzeit bei Media Markt (745 Euro).

Sony Xperia 1 II: Auffällig bei der Xperia-Serie von Sony ist der Bildschirm im cinematischen 21:9-Format. Damit liegt das Xperia 1 II (sprich: Xperia Eins Mark Zwei) trotz einer Displaydiagonalen von 6,5 Zoll noch gut in der Hand. Das Flaggschiff bringt auch andere Features mit, die nicht auf allen aktuellen Geräten zu finden sind. Dazu gehört zum Beispiel der Kopfhöreranschluss und eine dedizierte Kamerataste.

Besonders die Kamera-Software überzeugt bei diesem Gerät. Hier hat sich das Smartphone viel von den Profi-Kameras der Alpha-Serie abgeguckt. Die Serienaufnahme mit 20 Bildern pro Sekunde, ein Echtzeit-Augenfokus und professionelle Einstellungsmöglichkeiten von ISO und Belichtungszeit sind hier die Highlights. Amazon drückt den Preis des Geräts derzeit auf 899 Euro, den andere Shops ebenfalls bieten.

Sony Xperia 5 II: Die bereits genannten Features findet ihr auch im Xperia 5 II. Das Gerät ist mit 6,1 Zoll Bildschirmdiagonale aber noch einmal handlicher. Wenn ihr also ein kleines Android-Smartphone sucht, findet ihr nur wenige schlankere Modelle. Mit 699 Euro ist das Xperia 5 II gerade zu einem Bestpreis bei Amazon zu finden.

Apple statt Android? Hier entlang!

Update, 26. November: Inzwischen ist das iPhone 11 Pro wieder im Angebot.

Update, 25. November: Derzeit ist nur noch das iPhone 11 Pro Max als Black-Friday-Deal verfügbar.

iPhone 11 (Pro / Max): Vielleicht soll es für euch aber auch kein Android-Smartphone sein, sondern ein Modell aus dem Apple-Lager? Hier hat Amazon im Rahmen der Black Week das iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max aus dem vergangenen Jahr im Angebot. Die Preise von 839 Euro für das iPhone 11 Pro 256 GB und 919 Euro für das iPhone 11 Pro Max 256 GB sehen auf den ersten Blick zwar sehr verlockend aus, hier handelt es sich aber um gebrauchte und generalüberholte Geräte. Mehr Infos dazu bekommt ihr hier:

Falls ihr euch überlegt, ob ihr die iPhone-11- oder iPhone-12-Reihe ins Auge fassen solltet: Nach mehreren Jahren ohne Design-Upgrade unterscheiden sich nun das iPhone 11 und iPhone 12 optisch voneinander. Und natürlich auch durch die verbaute Technik. Hier erfahrt ihr, welche Einzelheiten die iPhone-Generationen trennt.