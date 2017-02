Amazon Echo ab sofort in Deutschland auch ohne Einladung erhältlich

Amazon Echo ist die intelligente Sprachassistentin für zuhause. Bislang waren die Produkte allerdings nur über Einladung erhältlich. Diese Exklusivität hat nun ihr Ende gefunden.

Wer bis heute auf eine Einladung gewartet hat, kann sich freuen: Amazons Assistentin aus der Dose ist nun für jedermann frei erhältlich. Die im September 2016 gestartete Produktreihe war anfangs ausschließlich eingeladenen Kunden vorbehalten. Zwar konnte sich jeder Interessent über die Amazon Produktseite für Echo oder Echo Dot registrieren. Eine Garantie, das Gerät auch zu bekommen, gab es jedoch nicht.

Alexa lernt ständig dazu

Die fünf Monate zwischen der Ersteinführung im September und dem offiziellen Start im Februar hat Amazon genutzt, um Alexa, die Künstliche Intelligenz hinter Echo, zu optimieren. Zum Start beherrschte Alexa vor allem die hauseigenen Dienste. In unserem Test überzeugte sie, wenn es etwa darum ging Amazon Prime Music zu starten oder einfache Kommandos, wie Timer stellen oder Wetteransagen, auszuführen. Das Angebot an sogenannten Skills, also Apps von Drittanbietern, war überschaubar.

Laut Amazon hat Alexa inzwischen aber reichlich dazugelernt: Über 500 Skills seien mittlerweile für die Künstliche Intelligenz verfügbar. Per Sprache lassen sich somit somit unter anderem Smart-Home-Anwendungen wie Philips Hue steuern oder Zugfahrten bei der Deutschen Bahn buchen. Das kostenlos verfügbare Alexa Skills Kit ermöglicht es Entwicklern selbstständig neue Skills für Alexa zu programmieren.

Amazon Echo und Amazon Echo Dot können ab sofort über die jeweiligen Produktseiten bei Amazon bestellt werden.