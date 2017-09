Amazon Echo: Alexa erlaubt bald Benachrichtigungen von Drittanbieter-Skills

Eurer Amazon Echo könnte bald häufiger (beinahe) unaufgefordert das Wort ergreifen: Zumindest in den USA seien Benachrichtigungen von Skills möglich, die Drittanbieter entwickelt haben. Die Neuerung dürfte demnach bald auch Deutschland verfügbar sein. Dies bedeute jedoch nicht, dass Euch Alexa künftig rund um die Uhr mit Benachrichtigungen versorgt – sofern Ihr das nicht wollt.

Mit dem neuen Feature dürfte Amazon Echo noch mehr für Euch relevante Informationen liefern können. Laut Caschys Blog lassen sich in den USA bei Skills von Drittanbietern nun Benachrichtigungen nutzen. So könnte Euch Alexa künftig auch hierzulande etwa über einen Bundesliga-Skill bei einem Tor von selbst informieren oder Euch über einen Lieferservice-Skill mitteilen, dass Euer Essen gleich da ist.

Nicht alles ist erlaubt

Allerdings ergreife die smarte Assistenz nicht sofort von selbst das Wort: Sobald eine Benachrichtigung vorliegt, leuchtet offenbar der Ring des Speakers in der Farbe Gelb und es gibt einen Signalton. Anschließend müsse via Sprachbefehl nur noch der Inhalt abgerufen werden. Die neue Funktion bedeute aber nicht, dass jeder von Euch installierte Skill nun einfach das Recht hat, Euer Amazon Echo zum Leuchten zu bringen. Für jedes der Programme müsse über die Alexa-App in den Einstellungen einzeln festgelegt werden, dass es auf das Benachrichtigungs-Feature zugreifen darf.

Zudem soll es möglich sein, Zeiten festzulegen, in denen die smarte Assistenz Euch informieren darf. Eure Nachtruhe dürfte also durch unzählige Signaltöne nicht gefährdet sein, sollte der smarte Speaker in Eurem Schlafzimmer stehen.Auch für Personen mit mehreren Amazon Echos gebe es eine nützliche Einstellung. So sei auswählbar, auf welchen smarten Speakern eine Benachrichtigung überhaupt erst erscheint. Solltet Ihr mit mehreren Nutzern in einem Haushalt leben, könntet Ihr also dafür sorgen, dass eine Information wirklich nur für Euch bestimmt ist.