Amazon Echo: Alexa weiß bald, was ihr letzten Sommer gehört habt

Auf dem Amazon Echo lernt Alexa ständig dazu. Schon bald soll sich der smarte Lautsprecher merken können, welche Musik ihr wann abgespielt habt. So könnt ihr Playlisten auch dann abspielen, wenn ihr deren Namen gar nicht mehr kennt.

Wenn ihr mit Alexa künftig einen Song abspielen wollt, braucht ihr bald nicht viele Informationen in eurem Sprachbefehl unterbringen, wie The Verge berichtet. Euer Amazon Echo soll ebenfalls auf Kommandos wie "Alexa, spiele die Playlist ab, die ich letzten Dienstag gehört habe" reagieren können. Es sei sogar möglich, einzelne Songs direkt abzuspielen, etwa den letzten Titel, den ihr von einer bestimmten Band gehört habt.

Unsere Empfehlung Beats Solo3 Wireless 8.2

Nur mit Amazon Music

Alexa kann offenbar ebenso Musik eines spezifischen Genres abspielen, das ihr in einem bestimmen Zeitraum häufig gewählt habt. Ein weiterer neuer Befehl sei: "Alexa, spiele Musik ab, die ich lange nicht mehr gehört habe." Insgesamt dürften die neuen Kommandos also dafür sorgen, dass ihr die gewünschten Songs oder Playlisten auch dann abspielen könnt, wenn ihr keine spezifischen Informationen nennt. Das dürfte euer Amazon Echo eine Spur menschlicher und intelligenter wirken lassen.

Derzeit dürften die Neuerungen aber nur Nutzern in den USA zur Verfügung stehen. Es ist wohl noch nicht bekannt, wann es die Sprachbefehle auch in Deutschland geben wird. Zudem können die Kommandos anscheinend nur in Verbindung mit Amazon Music Unlimited benutzt werden. Spotify, Apple Music und Co. profitieren daher offenbar nicht von dem Feature.