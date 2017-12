Amazon Echo: Nun könnt ihr Spotify auch im Multiroom-Modus hören

Ihr könnt mit Amazon Echo und Multiroom-Lautsprechern nun Spotify in verschiedenen Räumen gleichzeitig hören

Schon im August 2017 hatte das Unternehmen verkündet, dass der entsprechende Support nachgereicht wird. Bislang hat Amazon aber keinen Termin genannt, ab wann Spotify die Multiroom-Funktion der Echo-Geräte tatsächlich unterstützt. Laut offizieller Pressemitteilung ist es nun so weit. Somit könnt ihr etwa auch Musik via Spotify synchron auf mehreren Speakern wiedergeben oder gezielt auf anderen verbundenen Echo-Lautsprechern abspielen.

Noch nicht für andere Lautsprecher mit Alexa?

Neben Spotify ist Multiroom mit dem Streaming-Dienst SiriusXM nun ebenso möglich, den es aber bisher nur in den USA gibt. Zuvor konntet ihr auf dem Amazon Echo Musik nur über Amazon Music TuneIn, iHeartRadio und Pandora synchron wiedergeben. Wenn ihr die Multiroom-Funktion noch nicht auf eurem Amazon Echo eingerichtet habt, hilft euch womöglich unser Ratgeber zum Thema weiter.

Allerdings bleibt unklar, ob das Feature auch für andere smarte Speaker mit Alexa in absehbarer Zeit kommt. Hier ist die Musik-Plattform nämlich zum Teil ganz und gar nicht im vollen Umfang nutzbar: Auf vielen Drittherstellergeräten könnt ihr bei Spotify nur einige grundlegende Befehle wie "nächster Song", "Pause" und "vorheriger Song" benutzen. Die Ausnahme ist hier etwa der Sonos One, der seit einem Update Ende November 2017 beispielsweise gezielt via Sprachkommando gewünschte Songs über den Streaming-Dienst abspielen kann.