Amazon Echo: Bald könnt ihr über Skype telefonieren

Mit einem Amazon Echo und weiteren Geräten, die auf die Assistenz Alexa setzen, könnt ihr bald Skype nutzen. So ist es euch künftig möglich, eure Freunde auf zahlreichen anderen Geräten anzurufen. Das Feature dürfte eine nette Alternative zur bereits bekannten "Drop In"-Funktion sein.

Noch im Jahr 2018 kommt ein Skype-Skill für Geräte mit Amazon Alexa, berichtet das Skype Blog. Dies sei der nächste Schritt in der Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Amazon. Anschließend könnt ihr offenbar jeden Nutzer mit einem Skype-Account über Amazon Echo und Co. anrufen. Egal, ob dieser einen Computer, ein Smartphone, eine Xbox, einen smarten TV oder ein ganz anderes Gerät verwendet.

Auch Video-Anrufe möglich

Eure Freunde können euch über Skype sogar auf eurem smarten Lautsprecher anrufen. Allerdings geht aus der Mitteilung nicht hervor, wie ihr entscheiden könnt, auf welchem Gerät der Anruf überhaupt eingehen soll. Womöglich klingelt es auch auf allen Geräten, auf denen ihr gerade bei Skype eingeloggt seid. Mit einem Echo Show seien sogar Video-Anrufe möglich.

Ganz neu ist so eine Funktion für Amazon Echo und andere Alexa-Geräte nicht. Über Drop In könnt ihr schon jetzt Telefonate führen. Wollt ihr dabei eine Person auf ihrem Smartphone anrufen, muss diese über die Alexa-App verfügen. Noch ist unklar, wann Skype als Alexa-Skill in Deutschland verfügbar ist. Viele Neuerungen erhalten zunächst nur Nutzer in den USA, ehe weitere Regionen davon profitieren können.