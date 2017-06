Amazon Echo Dot ist meistverkaufter smarter Lautsprecher

Offenbar setzen viele Haushalte auf die Sprachassistenz Alexa: Der Amazon Echo Dot soll der meistverkaufte smarte Lautsprecher auf dem US-Markt sein. Zuvor habe allerdings noch das Gerät eines anderen Herstellers den Spitzenplatz für sich beansprucht.

Einer Analyse von der Adobe-Website CMO zufolge hat sich der Amazon Echo Dot im ersten Quartal 2017 deutlich besser als die Konkurrenz verkauft. Im Bereich der Online-Verkäufe von smarten Lautsprechern habe es der Echo Dot auf einen Marktanteil von 53 Prozent in den USA gebracht – und sich somit die Spitzenposition gesichert. Auf Platz zwei folge Google Home mit einem Anteil von 30 Prozent. Die größere Ausführung Amazon Echo soll lediglich 16 Prozent erreicht haben.

Alexa als Geschenk

Im vierten Quartal 2016 sei das noch anders gewesen: Der Amazon Echo Dot soll zur Weihnachtszeit einen US-Marktanteil von 38 Prozent unter den smarten Lautsprechern erreicht haben. Auf Platz eins stand angeblich Google Home – mit 39 Prozent. Amazon Echo hat mit 21 Prozent offenbar besser als im ersten Quartal 2017 abgeschnitten.

Adobe zufolge sollen sich die smarten Lautsprecher gerade in der Weihnachtszeit sehr gut verkauft haben: Die Absatzzahlen seien innerhalb eines Jahres um 39 Prozent gestiegen, die meisten Verkäufe konnten aber angeblich Weihnachten 2016 verzeichnet werden: Drei von vier in den letzten zwölf Monaten verkauften smarten Lautsprechern sollen in dieser Zeit veräußert worden sein. Womöglich dienten Amazon Echo Dot und Co. in vielen Fällen als Weihnachtsgeschenk. Die Statistik gibt leider keine Auskünfte darüber, ob die Situation in Deutschland ähnlich sein könnte. Habt Ihr bereits einen smarten Lautsprecher in Euren vier Wänden stehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.