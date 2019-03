Amazon Echo: Lautsprecher unterstützen jetzt Skype

Amazon Echo und Echo Plus lassen euch jetzt über Skype telefonieren

Im Herbst 2018 kündigte Microsoft die Skype-Unterstützung für Amazon Echo an. Seit Winter ist das Feature bereits in den ersten Regionen verfügbar. Nun könnt ihr auch in Deutschland über die smarten Lautsprecher skypen.

Ab sofort ermöglichen Amazons Echo-Lautsprecher Telefonate über Skype. Auf Amazon-Lautsprechern mit Display könnt ihr darüber hinaus auch Video-Telefonate führen – zum Beispiel auf dem Echo Show oder Echo Spot. Alexa-Geräte anderer Hersteller bleiben aber außen vor. Ob und wann diese die Anruf-Funktionen unterstützen werden, hat Amazon bislang nicht verraten.

So richtet ihr Skype ein

Um Micosofts Dienst über Echo-Lautsprecher nutzen zu können, müsst ihr euer Amazon-Konto mit eurem Skype-Account verknüpfen. Dies ist sowohl über die Alexa-App als auch über die Alexa-Webseite möglich. Dort findet ihr unter "Kommunikation" neuerdings einen Skype-Bereich, wo ihr die Verknüpfung vornehmen könnt. In der iOS- und der Android-App lautet der entsprechende Pfad "Einstellungen | Kommunikation | Skype".

Einen Skype-Anruf startet ihr über Amazons Sprachassistentin. Dafür sagt ihr beispielsweise "Alexa, rufe Mama über Skype an". Ihr könnt nicht nur andere Echo-Lautsprecher, sondern auch Festnetz- oder Handy-Nummern anrufen. Dafür benötigt ihr allerdings Skype-Guthaben. Neue Nutzer erhalten zwei Monate lang 100 Freiminuten.

Eine Nummer wählt ihr zum Beispiel mit folgendem Befehl: "Alexa, rufe [Telefonnummer] auf Skype an". Um einen eingehenden Skype-Call anzunehmen, sagt ihr einfach: "Alexa, nimm den Anruf entgegen". Alexa-Lautsprecher von Drittanbietern könnt ihr aktuell leider nicht anrufen.