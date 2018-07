Amazon Echo liefert euch auf Wunsch künftig mehr Bass

Den Equalizer des Echo und Echo Plus steuert ihr über die Alexa-App

Amazon Echo bietet euch nun einen Equalizer. Ursprünglich hat der Hersteller das Feature zwar nur für die USA angekündigt. Doch Amazon rollt es offenbar gerade auch hierzulande aus.

Einstellen könnt ihr den Equalizer über die Alexa-App. Dazu wählt ihr unter "Alexa-Geräte" zunächst einmal euren Amazon Echo aus. Dann tippt ihr im Bereich "Allgemein" auf "Töne". Im sich daraufhin öffnenden Untermenü sollte nun ganz oben der neue Punkt "Equalizer" auftauchen. Dieser führt euch in ein weiteres Menü, wo ihr den Bass, die Höhen und die Mitteltöne um 6dB lauter oder leiser stellen könnt.

Keine Sprachsteuerung für Deutschland

Das Feature scheint noch nicht alle Besitzer eines Amazon Echo erreicht zu haben. Wir konnten es aber auf einem OnePlus 5T bereits ausprobieren. Der Rollout erfolgt wohl serverseitig, denn wir mussten die Alexa-App nicht aktualisieren, um die Funktion nutzen zu können. Allerdings können Anwender in Deutschland den Equalizer zumindest vorerst offenbar nicht per Sprachbefehl steuern.

Exklusiv in den USA sei dies laut The Verge dagegen bereits möglich. Dort verstehe Alexa Befehle wie "Dreh den Bass auf", "Setze den Equalizer zurück" oder "Stelle die Höhen auf das Maximum." Anpassungen an den Equalizer-Einstellungen betreffen stets sämtliche Audio-Inhalte.

Wenn ihr also den Bass für eure Hip-Hop-Playlist aufgedreht habt, solltet ihr das eventuell rückgängig machen, bevor ihr euch den nächsten Podcast anhört. Besitzer eines Echo Show oder Echo Spot sollen die Equalizer-Einstellungen auch direkt über das Display der Lautsprecher vornehmen können.