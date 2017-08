Amazon Echo soll Multiroom-Feature erhalten

Mit Alexa das ganze Haus beschallen: Angeblich soll sich für Amazon Echo derzeit ein Multiroom-Feature in Arbeit befinden, das die Kopplung mehrerer smarter Lautsprecher ermöglicht. Nutzer sollen dabei genau entscheiden können, an welche Geräte sie welche Befehle erteilen.

Mittlerweile seien die Tests für die neue Funktion bereits abgeschlossen. Wie Caschys Blog erfahren haben will, könnte der Rollout von Multiroom daher eigentlich jederzeit stattfinden. Es sei damit möglich, mehrere Amazon Echo-Geräte zu koppeln und in Gruppen zu unterteilen. So könntet Ihr Sprachbefehle gezielt beispielsweise an alle smarten Lautsprecher auf einer bestimmten Etage richten.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Alexa kommt für Amazon-Tablets

So soll auch die Musikwiedergabe auf mehreren Geräten synchron erfolgen können. Ein Release des Features zum jetzigen Zeitpunkt wäre ideal: Seit wenigen Tagen ist auch Google Home in Deutschland erhältlich. Der Konkurrent von Amazon Echo bringt Multiroom schon ab Werk mit.

Zurück zu Amazon: Angeblich wird die Assistenz Alexa demnächst auch auf Fire-Tablets wie dem Fire HD 8 seinen Dienst antreten. Dabei soll der Nutzer mehrere Dinge einstellen können. Zum Beispiel, auf welche Daten die Sprachsteuerung Zugriff hat und ob die Aktivierung via Codewort auch aus dem Standby-Modus des Gerätes heraus möglich ist. Alexa soll auch dazu in der Lage sein, Apps auf Zuruf zu starten. Einen Termin für den Rollout dieser Neuerung gibt es noch nicht.