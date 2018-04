Amazon Echo und Co.: So viel Strom verbrauchen Smart-Home-Geräte

Immer mehr Menschen integrieren Smart-Home-Geräte wie Amazon Echo Plus in ihren eigenen vier Wänden. Die modernen Gadgets, die den Alltag komfortabler machen sollen, stehen in der Regel rund um die Uhr auf Abruf. Das macht sich im Stromverbrauch bemerkbar – wenn auch nur geringfügig.

Obwohl smarte Lautsprecher ständig auf Abruf stehen, benötigen sie im "Zuhören"-Modus aber kaum Energie: Google Home kommt auf 2,2 Watt, Amazon Echo Plus auf 2,6 Watt. Bei Geräten von Drittanbietern, wie dem Sonos One, sieht es anders aus. Dieses Gerät verbraucht mit 4,5 Watt fast doppelt so viel Energie. "Für den Dauerbetrieb sind aber auch das gerade einmal 95 Cent im Monat", rechnet der Energieversorger E.ON vor. Die Konkurrenz von Google und Amazon landet bei weniger als 60 Cent Strom pro Monat.

Sparsames Streaming, gefräßige Konsolen

Ebenfalls alles andere als gierig arbeiten Streaming-Adapter: Sowohl Google Chromecast und Apple TV als auch Amazon Fire TV kommen mit weniger als zwei Watt aus. Ein durchgängiger Stand-by-Betrieb macht sich monatlich mit weniger als 50 Cent in der Stromrechnung fast gar nicht bemerkbar; bei einem durchschnittlichen Strompreis von 29 ct/kWh.

In einem modernen Zuhause nisten sich allerdings auch Stromfresser ein. Die ununterbrochene Abrufbereitschaft kostet unter anderem bei Notebooks und Spielekonsolen deutlich mehr. Diese würden im Hintergrund auch mal Updates durchführen, wenn sie nicht ganz ausgeschaltet sind, erklärt E.ON. In Zahlen bedeutet das: Wer den Laptop nur zuklappt, aber am Netz lässt, zahlt durchschnittlich bis zu sieben Euro Strom mehr. Etwas weniger sind es bei der PlayStation 4 (8 bis 9 Watt) und Xbox One (15 Watt): "Wer die Geräte ununterbrochen laufen lässt, zahlt im Monat rund zwei bis drei Euro zusätzlich", so der Energieriese. Positive Ausnahme: Die Nintendo Switch verbraucht im Stand-by nicht einmal 0,5 Watt.