Amazon Echo unterstützt ab sofort synchrone Musikwiedergabe via Multi-Room

Für Alexa steht Euch ab sofort ein neues Feature zur Verfügung, das Euch Multi-Room-Support für Amazons Echo und den günstigeren Echo Dot bringt. Damit lassen sich mehrere Lautsprecher gruppieren, um darauf synchron Audio-Inhalte abzuspielen. In Kürze soll das auch in Kombination mit Lautsprechern anderer Hersteller möglich sein.

Die neue Funktion eröffnet Besitzern mehrerer Echo-Geräte neue Möglichkeiten. Statt jedes davon einzeln anzuweisen, könnt Ihr nun mehrere zu einer Gruppe zusammenfassen und diese per Sprachbefehl Musik abspielen lassen. Die Wiedergabe erfolgt laut Pressemitteilung zudem synchron, sodass Ihr gleich mehrere Räume mit Alexa beschallen könnt.

Alexa lernt nie aus

Erst kürzlich haben wir über ein Feature berichtet, das Euch etwa die Steuerung eines Amazon Echo über ein weiteres Alexa-Gerät via Sprachbefehl ermöglicht. Wir haben zu diesem Zeitpunkt bereits gemutmaßt, dass der Multi-Room-Support bald folgen dürfte – was nun auch der Fall ist. „Heute machen wir Alexa noch smarter, indem wir synchronisierte Musik über mehrere Echo-Geräte hinweg und so raumfüllenden Sound im ganzen Zuhause ermöglichen”, sagt Toni Reid, Vice President für Amazon Alexa.

Mit der Alexa-App fasst Ihr mehrere Lautsprecher in einer Gruppe zusammen und legt einen Namen für diese fest. Anbieten würde sich dafür zum Beispiel der Aufstellungsort, an dem sich die Smart-Speaker befinden. Anschließend könnt Ihr etwa über „Alexa, spiele Jazz im Obergeschoss“ auf allen hinzugefügten Geräten synchron die von Euch gewünschte Musik abspielen. Das Streamen von Audio-Inhalten ist derzeit nur über Amazon Music und TuneIn möglich, die Unterstützung für Spotify soll aber in Kürze folgen.

Anderen Lausprecherherstellern gibt der Online-Versandhändler zwei Entwicklerkits zur Hand, die es ihnen ermöglichen sollen, die neue Multi-Room-Steuerung über Alexa auch in ihre Geräte zu integrieren. Wer neben dem Echo also noch andere Smart-Speaker besitzt, kann diese demnach auch bald zum synchronen Abspielen von Inhalten über Alexa nutzen.