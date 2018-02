Amazon entwickelt Serie zu "Conan, der Barbar"

Amazon startet offenbar eine Fantasy-Offensive: Mit "Conan, der Barbar" plant das Unternehmen nun eine weitere Serie, in der Konflikte mit Schwerter, Äxten und Co. gelöst werden. Das Projekt soll von der Verfilmung aus dem Jahr 1982 abweichen, in der Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle spielt.

Die Serie "Conan, der Barbar" soll den gleichnamigen Charakter zurück zu seinen Wurzeln führen, wie Deadline berichtet. Demnach wollen sich die Macher eng an die Literatur-Vorlage von Robert E. Howard halten: Conan wurde aus seiner Heimat vertrieben und durchwandert die Welt, auf der Suche nach Sinn in einer Umgebung, die ihn lediglich für einen ungebildeten Wilden hält.

Unsere Empfehlung o2 Free Serien Special

Autor ist Fan

Für das Projekt ist als Autor Ryan Condal verantwortlich, der durch seine Drehbücher zur Serie "Colony" und zu den Filmen "Hercules" sowie "Rampage" bekannt ist. Condal soll persönlich ein großes Interesse an der Welt von "Conan" haben, sodass es sich womöglich auch um ein Herzensprojekt von ihm handelt – was der Serie gut tun könnte.

Offenbar ist Amazon also weiterhin auf der Suche nach einem eigenen "Game of Thrones". Vor einigen Monaten wurde bereits bekannt, dass für Prime Video eine Serienumsetzung von "Der Herr der Ringe" in Arbeit ist. Wie schon bei diesem Projekt ist aber auch bei "Conan, der Barbar" noch nicht klar, ab wann wir die erste Folge zu sehen bekommen. Da sich die Serie noch in Arbeit befindet und noch nicht einmal die Besetzung der Hauptrolle verkündet wurde, könnte es erst 2019 zur Veröffentlichung kommen.