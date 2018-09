Amazon Fire HD 8 neu vorgestellt: Dieses Tablet wird per Dock zum Echo Show

Mit dem Show-Dock und er "Alexa Hands-free"-Funktion wird das neue Amazon Fire HD 8 quasi zum Echo Show. Was das neue Tablet noch auf Lager hat, verraten wir euch hier.

Die Zeiten, in denen Tablets nur Medienmaschinen für unterwegs sind, sind offenbar vorbei. Zuletzt hatte Samsung das Galaxy Tab S4 mit einigen Sonderfunktionen ausgestattet, die das Gerät mit dem passenden Zubehör nicht nur zum Ersatz-Notebook machen, sondern auch zum smarten Display, das Inhalte wie den Kalender anzeigen kann. In eine ähnliche Kerbe schlägt Amazon mit dem Fire HD 8 jetzt auch. Das Tablet verfügt über die sogenannte "Alex Hands-free"-Funktion.

Ein Tablet wird zum smarten Bildschirm

Im Klartext: Wie bei einem Echo-Lautsprecher reicht es, wenn ihr "Alexa" sagt, um den gleichnamigen Sprachassistenten von Amazon zu aktivieren. Ist das geschehen, könnt ihr Alexa bitten, einen Song abzuspielen, etwas in den Kalender einzutragen oder auf die Einkaufsliste zu setzen. Dank des sogenannten Show-Modus habt ihr gegenüber der Echo-Lautsprecher sogar einen Vorteil. Denn entsprechende Ergebnisse, etwa den Wetterbericht, bekommt ihr nicht nur per Sprachausgabe vorgelesen, sondern auch auf dem Bildschirm auch angezeigt.

Das Amazon Fire HD 8 im Show-Modus-Dock (© 2018 Amazon)

Die Frontkamera soll sich für Videochats eignen. (© 2018 Amazon)

Über Alexa könnt ihr auch Musik starten. (© 2018 Amazon)

Es gibt auch Hüllen als Zubehör fürs Amazon Fire HD 8. (© 2018 Amazon)

Außerdem gibt es das Fire HD als Kids Edition. (© 2018 Amazon)

















Passend dazu bietet Amazon zum Fire HD 8 ein neues Zubehör an: das Show-Modus-Ladedock. Ihr klemmt das Fire-Tablet einfach in die Hülle und platziert es im Dock. Das Fire HD 8 wechselt automatisch in den Show-Modus, wird so quasi zu einer günstigen Variante des Amazon Echo Show und zusätzlich noch aufgeladen. Denkbar ist dann zum Beispiel, dass ihr das Show-Modus-Ladedock in der Küche aufstellt und euch auf dem Bildschirm Rezepte anzeigen lasst oder beim Abwasch eine Folge eurer Lieblingsserie schaut. Ein Vorteil gegenüber des Echo Show, der ständig auf eine Steckdose angewiesen.

Tablet auch als Kids Edition

Das Fire HD 8 an sich ist laut Amazon zwar auch neu, großartige Unterschiede im Vergleich zum Vorgänger gibt es aber kaum. Der Bildschirm misst nach wie vor 8 Zoll und löst mit 1280 x 800 Pixeln auf. Das sollte bei der kompakten Größe für ein scharfes Bild ausreichen. Für eBooks, Musik und Serien stehen euch entweder 16 oder 32 Gigabyte (GB) Speicher zur Verfügung. Beide Varianten lassen sich per microSD-Karte um bis zu 400 GB Speicher erweitern. Neu ist die Frontkamera für Videochats, die nun in HD auflöst.

Laut Amazon hat sich das Fire HD 8 im Falltest als doppelt so robust erwiesen wie das iPad mini 4. Wer dennoch Angst ums Tablet hat, der bestellt es in der Kids-Edition. Dann eine Hülle aus Schaumstoff zum Lieferumfang, die das Fire HD 8 noch besser gegen Stürze schützen soll. Außerdem gibt es eine Zusatzgarantie: Geht das Tablet trotzdem kaputt, könnt ihr es zwei Jahre lang kostenlos bei Amazon gegen Ersatz eintauschen.

Allerdings wird das Tablet dann etwas teurer: Die normale Variante gibt es ab dem 4. Oktober 2018 ab 89,99 Euro zu kaufen, die Kids Edition wird 124,99 Euro kosten. Außerdem bekommt ihr das Fire HD 8 auch im Paket mit dem Show-Modus-Dock für 119,98 Euro. Später im Jahr soll es das Dock auch einzeln für das Vorgängergerät und das Amazon Fire HD 10 geben. Die Preise liegen bei 39,99 Euro für die 8-Zoll- und 49,99 Euro für die 10-Zoll-Variante.